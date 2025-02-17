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阿里股價飆 外資敲進

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

阿里巴巴近期在人工智慧（AI）領域動作頻頻，加上股價一路狂飆，引發關注。國際各機構最新「13F」季持倉報告陸續出爐，截至去(2024)年底，摩根士丹利（大摩）、挪威主權基金、Appaloosa對沖基金、PRIMECAP管理公司等紛紛增持阿里巴巴。

13F報告（Form 13F）有「市場風向標」之稱，是根據美國證券交易委員會（SEC）規定，管理超過1億美元的投資機構，包含共同基金、避險基金、養老基金、信託機構、保險公司等，每季需公布所持的股票部位。此報告詳列機構所持的普通股、選擇權、美國存託憑證（ADR）、可轉換債券等證券等資訊。

據《中國基金報》，挪威銀行（Norges Bank）透過下屬機構管理挪威主權基金，是全球最大主權基金。最新13F報告顯示，挪威銀行從去年第2季持股563.4萬股阿里，增持至去年第4季的690.5萬股，增持127.1萬股。大摩則在去年第4季增持254萬股阿里股票，持股增至1,214萬股。

至於「華爾街抄底王」泰珀旗下Appaloosa對沖基金，在去年第4季大增中國概念股和股票ETF。其中，對阿里持股從1,000萬股增至1,184萬股，占比達16%，是第一大重倉股。另，輝達等美國科技巨頭的投資者PRIMECAP亦長期持有阿里股票，去年第4季持續小幅增持，增至2,195.5萬股。

伴隨阿里與蘋果合作等諸多利多消息，阿里股價近日一度創下三年來新高。

13F 挪威 美國

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