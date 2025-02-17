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陸港股熱錢回流 市值增42兆

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）在AI領域點燃熱潮，隨之推動國際熱錢從印度回流至大陸市場。 （美聯社）
大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）在AI領域點燃熱潮，隨之推動國際熱錢從印度回流至大陸市場。 （美聯社）

大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）在AI領域點燃熱潮，隨之推動國際熱錢從印度回流至大陸市場。其中，對沖基金正以數月來最快的速度湧入中國大陸股市。過去一個月，因資金重新配置，大陸的在岸和離岸股市（大陸A股、港股以及中概股）總市值增加超過1.3兆美元（約台幣42兆元）。

據彭博報導，憑藉DeepSeek在AI技術突破，推動資金回流中國大陸股市。相對之下，印度因宏觀經濟增長放緩、企業盈利下滑以及股票估值過高，正面臨創紀錄的資金外流，近一個月印度股市總市值蒸發超過7,200億美元（約台幣23兆元）。

與此同時，MSCI中國指數有望連三月跑贏印度市場，這是兩年來最長的一次連勝紀錄。據悉，MSCI中國指數自1月中旬以來已連漲四周，2月以來的漲幅達6%。

同時，多家機構調整持股倉位動作也十分顯著，大多數基金最近幾個月都在減少對印度股票的曝險，並增持中國大陸股票。瀚亞投資（Eastspring Investments）資產管理公司亞洲股票投資組合專家Ken Wong稱，DeepSeek的成功顯示「中國實際上擁有一些在整個人工智慧生態系統重要組成部分的公司」。

值得注意的是，包括瀚亞投資在內多個資管公司正在增持大陸互聯網板塊，同時減持「估值透支」的印度中小型股。而英仕曼集團（Man Group）旗下亞洲基金將大陸股市持有部分從三成升至四成，印度部分則從21%降至18%。

另，中國資產的估值優勢也是吸引力之一，MSCI中國指數預期本益比僅11倍，不足印度指數（21倍）的一半。英仕曼亞洲（除日本）股票主管Andrew Swan稱，大陸或即將宣布的進一步刺激措施同樣重要，政策現在將轉向消費並有針對性地鼓勵將目前居民儲蓄轉化為實際需求。不過，仍有部分投資人對中國大陸股市反彈的持續性存疑，質疑AI技術的商業化前景，認為「中長期盈利模式仍不明朗」。

印度 陸股

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