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微信 AI 超級應用接入 DeepSeek 「搜一搜」功能展開測試

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，正透過灰度測試（Gray Testing）接入DeepSeek-R1。（路透）
大陸最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，正透過灰度測試（Gray Testing）接入DeepSeek-R1。（路透）

大陸AI新創公司DeepSeek開發的AI模型轟動全球，大陸企業紛紛接入應用，最新一個實例是，大陸最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，也正透過「灰度測試」接入DeepSeek-R1。

有分析指出，微信作為擁有超過13億月活躍用戶數的「超級應用」接入DeepSeek，是微信構建「AI超級應用」生態關鍵一步，將使大陸聊天機器人市場大洗牌。對於這一合作，騰訊相關人士回應證實，微信搜一搜在調用騰訊自身研發的大模型「混元」豐富AI搜尋的同時，近日正式灰度測試（Gray Testing，指讓新功能先在一小部分用戶進行測試）接入DeepSeek。

澎湃新聞引述業內人士指出，微信此番接入DeepSeek，更大的願景在於AI搜尋。透過微信AI搜索，可以整合公眾號文章、視頻號、小程式服務、朋友圈、網頁等內容，以往的公眾號歷史文章、視頻號長短視頻等內容創作，都可能因AI推薦被重新發現，對於騰訊而言，無疑將進一步提升平台內部的生態效率。

微信接入DeepSeek概況
微信接入DeepSeek概況

對比其他科技企業宣布接入DeepSeek，投行富瑞指出，騰訊最大分別是在於龐大用戶群、使用頻率，而且小程式應用可帶來不同使用場景。有券商初步分析，這對騰訊是重要里程，可令其成AI超級應用／智能體（AI super app/ agent）。

富瑞指出，微信月活躍用戶達13.8億，日活躍用戶料達9億，平均每日使用時長93分鐘、使用次數達43次，各指標都遠超其他中國大陸聊天機器人（Chatbot）應用的基數，如字節跳動的豆包有約8,200萬月活躍用戶和1,600萬日活躍用戶，每天時長約10分鐘。DeepSeek進駐微信，將令大陸聊天機器人市場洗牌。有網友形容此一合作是強強聯手、「AI國民級應用的王炸組合」。

第一財經在微信AI搜索問DeeoSeek-R1「怎麼解讀微信AI搜索接入DeepSeek-R1模型」，該模型則從功能升級、技術布局等方面進行解讀，並總結稱，這是微信構建「超級應用+AI」生態的關鍵一步。

接入微信意味著超級流量入口，搜一搜則是微信生態內的主要功能之一。據2024年騰訊控股第3季財報，該季度微信及Wechat合併月活躍帳戶數13.82億，年增3%。該季度騰訊行銷服務業務營收人民幣299.93億元，年增17%，增長就受益於廣告主對視頻號、小程式及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求等。

自DeepSeek引發國際關注後，資金湧入中資科技股，騰訊控股近一個月累漲27%，與恒生科技指數基本同步，但明顯不及阿里巴巴同期間57%漲幅。最新合作會否刺激騰訊股價向上比價，也受到外界關注。


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