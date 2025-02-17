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大陸雲端廠商迎新一波成長

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸多家雲端服務供應商（CSP）如阿里雲、百度智能雲、華為雲、騰訊雲等都已接入DeepSeek。《科創板日報》報導，不少雲廠商接到了大量用戶諮詢，而已接入DeepSeek的雲廠商也感受到流量飆升。分析認為，DeepSeek開源為AI產業帶來新格局，而掌握資料中心、算力的雲廠商成為直接受益者，DeepSeek的火爆也為雲廠商帶來價值重估的機遇。

DeepSeek的成功，首先體現在其演算法效率的顯著提升和成本的大幅下降。這一核心創新，為中小型企業切入AI領域提供全新思路。透過雲計算服務，企業無需再投入巨額資金構建GPU集群，而是可以按需租用算力，在雲端訓練和微調AI模型。這種模式的轉變，不僅降低了AI技術的門檻，更推動了AI技術的普及和應用。

雲計算作為AI技術實現的關鍵基礎設施，在DeepSeek的火爆背後扮演了至關重要的角色。雲計算平台提供了必要的計算資源、存儲資源和網路頻寬，以支援大模型的運行和數據處理。DeepSeek的開源模型允許中小企業在雲平台上進行微調，顯著降低了構建AI模型的算力門檻。

民生證券分析，DeepSeek最受益方向是雲產業鏈，另一方面，DeepSeek降本有望加速應用側繁榮，進一步推升雲算力需求。分析也認為，算力資源市場有望迎來平價時代。由於算力門檻降低，大多擁有閒時和冗餘算力的雲廠商（提供IaaS服務）及邊緣算力供應商手中的算力開始重新估價。

DeepSeek 成功 門檻

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