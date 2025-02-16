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故態復萌！重慶燃氣亂收費遭重罰3645萬 官媒質疑：哪來的底氣？

中央社／ 上海16日電

去年4月被民眾投訴天然氣費用超收的重慶燃氣集團，最近被發現屢勸不改，遭重罰人民幣810萬元（約新台幣3645萬元）。官媒評論質疑一再侵犯民眾利益「到底是哪來的底氣」？

2024年4月，有重慶市民發現燃氣表「跑太快」，燃氣費用異常暴增引發眾怒，重慶燃氣公司總經理等人因此被免職。

時隔10個月，重慶市場監督管理局14日發布通報，指重慶燃氣集團落實整改責任不到位，今年1月以來，又有市民陸續反映重慶燃氣集團收費異常。

通報稱，重慶燃氣仍然存在抄表週期混亂、違規估抄、錯抄錯錄、抄表力量配備不足等問題，涉及侵犯消費者合法權益；未發現亂漲價、燃氣表計量失準等問題。

重慶市場監管部門擬依法對重慶燃氣的違法行為給予從重處罰，責令其立即整改，擬處罰金共計810萬元，並成立專項工作組入駐展開為期3個月的專項整治，督促指導整改工作全面徹底落實。

重慶燃氣亂收費一事，去年曾引起輿論譁然。近日該公司再被通報後，人民網評論昨天發文質疑「一再損害群眾利益，到底是哪來的底氣，哪裡出了問題？」並指這些是觸犯消費者權益保護法律法規的嚴重問題，「民生就是民心，民心就是最大的政治」。

梳理公開報導，燃氣亂收費的情況並非重慶燃氣獨有。國家企業信用信息公示系統顯示，吉林長春市某燃氣公司違規收費案件2024年1月被曝光，該公司在居民用戶「閥、管升級改造」中，違規收取了管道燃氣自閉閥和金屬波紋管的安裝費。

江蘇省昆山市民眾2024年4月也曾上網反映燃氣費用暴增，結果不但被警察找上門，連帶使她的丈夫也被公司約談，要妻子刪文。

消費者

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