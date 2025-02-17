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廣東人形機器人 企業收穫大量訂單

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

作為大陸製造業大省，廣東擁有較為完整的機器人產業鏈，並發展出以廣深佛莞為龍頭帶動的機器人產業集群。走訪廣州、東莞兩地可發現，廣東多家企業深耕人形機器人細分領域，靠技術創新獲得大量訂單。 　　

中新社報導，「我們十年前開始研發智能機器人，在工廠用機器人生產機器人的應用比比皆是。」廣州里工實業有限公司副總裁梅鳳說，今年初公司簽訂了超過1000台多個型號的「具身智能機器人訂單」，目前兩款人形機器人產品正在開足馬力生產中。 　 　　 　　

粵港澳大灣區是世界人形機器人供應鏈的重要集聚區。據了解，截至目前，位於東莞松山湖的XbotPark機器人基地孵化硬科技公司超80家，其中誕生了6家估值在10億美元以上的獨角獸企業，吸引一批又一批的創業青年在此扎根。 　　

「我們專注於機器人關節模組的研發，整個研發總部和工廠都在松山湖，2024年累計交付直驅電機量有數百萬台。」東莞一傢具身智能行業企業負責人說，今年1月份，該公司的訂單量已經超過去年的一半。 　　

隨著人形機器人產業快速發展，賦予機器人「觸覺」的電子皮膚成為產業鏈中備受關注的領域之一。東莞一家專注柔性觸覺傳感器研發的企業介紹，自2023年6月份量產以來，該公司累計接到1500萬元人民幣的訂單。

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