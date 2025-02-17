快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

河南高鐵貨運 日均發貨量增長近3倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

初春，天色未明，兩列滿載貨物的高鐵列車，分別從鄭州和重慶對開，不足五個小時便能運抵兩地。

中新社報導，2024年1月開通的鄭渝高鐵快運示範線，是河南第一條高鐵快運線路，時速達350公里。 　　

經過一年多的運行，鄭渝高鐵快運示範線憑藉其高效、快捷的運輸優勢受到業界歡迎。其首趟車運載的是順豐速運的貨物。該公司相關負責人董淼說，順豐經此示範線的貨運量正不斷增加。

河南鐵建投物流集團有限公司是該省負責「米」字形高鐵建設和高鐵貨運運營單位。該公司副總經理余新華介紹說，鄭渝高鐵快運示範線發貨量穩定增長，截至今年1月中旬，已突破百萬件貨物，累計貨重超7000噸，日均發貨量20噸以上，日均發貨量較初期增長近三倍。

實際上，近年來，高鐵貨運以速度快、運能大、安全性高、綠色環保等多重優勢，贏得市場認可。目前，浙江、北京、上海等地也相繼開通高鐵貨運。

今年年初，河南又新開一條鄭州到青島的高鐵貨運線路。余新華稱，未來3年，河南計畫開通3到10條高鐵貨運線路。

河南高鐵貨運跑出加速度，得益於該省的區位優勢和在大陸全國率先建成的米字形高鐵網。目前，河南高鐵運營里程超2200公里，以鄭州為中心的高鐵網絡，已覆蓋大陸主要經濟區域。 　　河南如何抓住機遇發展高鐵貨運？民建河南省委會主委梁留科說，河南應加快制定高鐵物流行業的整體規劃與框架設計，促進高鐵行業「適貨化」發展，試點先行開展高鐵物流體系建設，制定支持高鐵物流試驗區發展的相關政策等。河南鐵建投物流集團有限公司董事長悅國勇表示，要加快推進國際航空貨運與大陸國內高鐵物流相結合的空高聯運，推動「通道+樞紐+網絡」的現代物流運行體系建設。

物流 鄭州 高鐵

延伸閱讀

文化衝擊！美國婆婆來台旅遊 搭高鐵1狀況好奇：不能有聲音？

台灣燈會爆260萬交通大亂惹議 市府5大措施今晚見真章

台灣燈會機捷、周邊交通癱瘓 交部：昨晚運具聯防助桃市府

台灣燈會人潮癱瘓青埔交通？市府：持續應變輸運

相關新聞

微信攜13億用戶 接入DeepSeek

大陸新創公司深度求索（DeepSeek）開發的ＡＩ模型轟動全球，陸企紛接入應用，大陸最大通訊軟體「微信」也正透過灰度測試...

外資加速逃離陸 去年撤出5.5兆

中國大陸去年外商直接投資（ＦＤＩ）淨流出一六八四億美元，約台幣五點五兆元，資本外流規模創一九九○年有數據以來的最大。

大陸科技股「7巨頭」 騰訊居首

中國大陸科技七雄出爐，華泰證券在最新報告中首次提出「中國科技股七巨頭」—小米、聯想、比亞迪、中芯國際、阿里巴巴、騰訊、美...

陸港股熱錢回流 市值增42兆

大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）在AI領域點燃熱潮，隨之推動國際熱錢從印度回流至大陸市場。其中，對沖...

陸去年外資大出走 貿易戰效應…外流態勢恐將續

彭博根據大陸國家外匯管理局公布的2024年國際收支平衡表初步數據推算，大陸去年外商直接投資（FDI）淨流出1,684億美...

河南高鐵貨運 日均發貨量增長近3倍

初春，天色未明，兩列滿載貨物的高鐵列車，分別從鄭州和重慶對開，不足五個小時便能運抵兩地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。