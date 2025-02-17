河南高鐵貨運 日均發貨量增長近3倍

初春，天色未明，兩列滿載貨物的高鐵列車，分別從鄭州和重慶對開，不足五個小時便能運抵兩地。

中新社報導，2024年1月開通的鄭渝高鐵快運示範線，是河南第一條高鐵快運線路，時速達350公里。

經過一年多的運行，鄭渝高鐵快運示範線憑藉其高效、快捷的運輸優勢受到業界歡迎。其首趟車運載的是順豐速運的貨物。該公司相關負責人董淼說，順豐經此示範線的貨運量正不斷增加。

河南鐵建投物流集團有限公司是該省負責「米」字形高鐵建設和高鐵貨運運營單位。該公司副總經理余新華介紹說，鄭渝高鐵快運示範線發貨量穩定增長，截至今年1月中旬，已突破百萬件貨物，累計貨重超7000噸，日均發貨量20噸以上，日均發貨量較初期增長近三倍。

實際上，近年來，高鐵貨運以速度快、運能大、安全性高、綠色環保等多重優勢，贏得市場認可。目前，浙江、北京、上海等地也相繼開通高鐵貨運。

今年年初，河南又新開一條鄭州到青島的高鐵貨運線路。余新華稱，未來3年，河南計畫開通3到10條高鐵貨運線路。

河南高鐵貨運跑出加速度，得益於該省的區位優勢和在大陸全國率先建成的米字形高鐵網。目前，河南高鐵運營里程超2200公里，以鄭州為中心的高鐵網絡，已覆蓋大陸主要經濟區域。 河南如何抓住機遇發展高鐵貨運？民建河南省委會主委梁留科說，河南應加快制定高鐵物流行業的整體規劃與框架設計，促進高鐵行業「適貨化」發展，試點先行開展高鐵物流體系建設，制定支持高鐵物流試驗區發展的相關政策等。河南鐵建投物流集團有限公司董事長悅國勇表示，要加快推進國際航空貨運與大陸國內高鐵物流相結合的空高聯運，推動「通道+樞紐+網絡」的現代物流運行體系建設。