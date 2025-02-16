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DeepSeek讓陸公務員失業？深圳70名「AI員工」上崗處理政務

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸深圳福田區近期推出70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」，可從事公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等政務工作，引發了公務員的失業危機。（路透）
大陸深圳福田區近期推出70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」，可從事公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等政務工作，引發了公務員的失業危機。（路透）

大陸國產AI大模型DeepSeek橫空出世後，大陸企業紛紛接入應用，就連公務體系也不例外。近日，廣東省廣州、深圳政務系統紛紛接入DeepSeek，深圳福田區甚至推出70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」，可從事公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等政務工作，引發了公務員的失業危機。

根據深圳特區報報導，近日，深圳福田區推出70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」，並上線福田區政務大模型2.0版，除了有DeepSeek通用能力外，還結合各部門各單位實際業務流程，量身訂製個性化智能體，首批滿足240個業務場景使用。

目前，這些「數智員工」可進行的工作內容涵蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等政務服務。舉例來說，「執法文書生成助手」可在秒級產生初稿，民生訴求分撥準確率提升至95%，「AI任務督辦助理」使跨部門任務分派效率提高80%，按時完成率提升25%。在招商引資領域，「AI招商助理」能將企業篩選效率提升30%，幾分鐘不到便可完成目標產業及企業資訊分析。

福田區政務大模型2.0版以全尺寸DeepSeek R1為核心底座，採用混合專家架構（MoE）與強化學習技術，並依托大陸國產算力平台實現本地化細分領域訓練，確保符合不同行業不同單位的具體需求。

報導指出，透過「技術－場景－數據」三位一體的創新方式，深度融合AI技術與本地知識庫建設並進行二次開發，建構「人機協同、數智驅動」的新型政務工作模式，推動政務效能全面躍升。這為大陸全國政務智能化轉型提供「福田樣本」，同時也培育了一家準獨角獸企業，業務推廣至大陸全國各地。

福田區也建構了數智融合平台，整合了近10年1.2億條政務數據，打造涵蓋政策法規、辦事指南、歷史案例等領域的專屬知識圖譜。

此外，為保障AI技術的安全合規應用，報道稱，福田區首創政務輔助智能機器人「基本法」，從技術標準、應用範圍、安全管理到監管要求建立了一套完整規範，為AI數智員工的合法合規運行提供制度保障。

公務體系推出AI員工的消息一出，有網友在微博留言表示驚嘆，「不得不說感覺就很智能化呀」、「DeepSeek助力，深圳AI員工讓服務更聰明」，但也有人留言表示擔憂，「現在已經有AI員工上崗了嗎？我真的感覺到危機」「AI員工都上崗了，那麼會不會取代一些職位？」

DeepSeek 公務員 廣東 深圳

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