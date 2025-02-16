大陸央行：人民幣匯率穩定是全球金融穩定關鍵

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝16日表示，穩定人民幣匯率對全球金融和經濟穩定至關重要，北京將繼續讓市場在決定匯率方面發揮決定性作用。

路透報導，潘功勝16日出席沙烏地阿拉伯舉行的阿爾烏拉新興市場經濟會議（AlUla Conference for Emerging Market Economies）時表示，近期，多個因素推高了美元指數，在非美元貨幣普遍貶值。但人民幣在市場波動性較大的情況下，總體保持了相對穩定。

潘功勝還說，大陸正日益重視消費，實施包含增加家庭收入和提供補貼在內的促進消費的政策。他認為，在經濟穩健和地方政府債務及房地產市場風險降低的背景下，大陸的價格成長和消費需求可望更強。

潘功勝說，大陸像其他新興市場經濟體一樣，面臨「貿易保護主義上升、地緣政治緊張和全球經濟碎片化」所帶來的風險。並強調大陸當局將繼續致力於改革和開放經濟。他還提到，大陸將實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加強逆週期政策調節。