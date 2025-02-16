微信也接入DeepSeek了！ 騰訊證實：正式進行灰度測試

大陸AI新創公司DeepSeek開發的AI模型轟動全球，大陸企業紛紛接入應用，最新一個實例是，大陸最大通訊軟體微信的「搜一搜」功能，也正透過灰度測試（Gray Testing，指讓新功能先在一小部分用戶進行測試）接入DeepSeek-R1。有網友形容此一合作是強強聯手、「AI國民級應用的王炸組合」。

陸媒15日晚間報導，微信的「搜一搜」功能正在測試接入DeepSeek-R1。微信接入DeepSeek的入口在微信首頁上方的搜索框，點開會出現「AI搜索」功能入口，目前為灰色測試狀態中，僅部分人可以看到。點擊後出現輸入框，並有「快速問答」、「深度思考」兩個選項可選。

其中，「深度思考」標示為「由DeepSeek-R1模型經過長思考而提供的更全面地回答」。通過它搜索時，會展示思考推理的流程。若未顯示該入口，說明暫未覆蓋到用戶的帳號，需耐心等待後續開放。

另外，微信的功能介紹頁面顯示，產品涉及對DeepSeek開源大模型的提供與使用，寫下：DeepSeek系列開源大模型由深度求索（DeepSeek）公司提供，特此鳴謝深度求索公司與DeepSeek開源社區對大模型開源及相關研究的貢獻。

對於這一合作，騰訊相關人士回應證實，微信搜一搜在調用騰訊自身研發的大模型「混元」豐富AI搜索的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。

澎湃新聞報導，業內人士認為，微信此番接入DeepSeek，更大的願景在於AI搜尋。透過微信AI搜索，可以整合公眾號文章、視頻號、小程序服務、朋友圈、網頁等內容，以往的公眾號歷史文章、視頻號長短視頻等內容創作，都可能因AI推薦被重新發現，對於騰訊而言，無疑將進一步提升平台內部的生態效率。

廣州日報報導，目前騰訊多款產品已接入DeepSeek。2月13日，騰訊AI助手「騰訊元寶」完成更新，同時支持混元和DeepSeek兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話界面，即可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型。另外，騰訊雲AI代碼助手ima也接入了滿血版DeepSeek-R1模型。