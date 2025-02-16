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美中貿易戰升溫 美企在中國市場前途未卜

中央社／ 紐約15日專電

美中貿易戰持續升溫，中國商務部將美國成衣業者PVH及生物科技集團因美納（Illumina）列入「不可靠實體清單」，PVH旗下擁有凱文克萊與湯米席爾菲格等品牌，美企在中國市場營運面臨不確定性。

美國總統川普（Donald Trump）政府對中國進口商品徵收10%關稅，北京以提高美國進口石油、天然氣與農業設備關稅回應，流行服飾品牌凱文克萊（Calvin Klein）的銷售也將面臨威脅，在中國的美國企業都感到恐懼。

金融時報（Financial Times）報導，PVH及總部在加州的生技集團Illumina被中國列入「不可靠實體清單」，是官方首度以國安為由，將在中國有實際利益的美國業者列入黑名單的案例。PVH旗下擁有凱文克萊和湯米席爾菲格等品牌。

中國官員可對列入黑名單的業者進行廣泛制裁。全球2大經濟體對立，前所未見的將知名美國跨國企業更推向衝突前線。

中國美國商會會長哈特（Michael Hart）表示，有業者詢問如何解讀狀況，並試著評估是否會成為下個目標，如果離開中國，將面臨哪些即時連鎖衝擊，在中國的營商環境更為嚴峻。

北京指控2家美企對中國業者採取「歧視性措施」，但未提供制裁細節，PVH與Illumina兩集團在中國市場的未來陷入不確定。如同中國業者在美國市場的遭遇，美中關係緊張之下，在中國的美國業者也在掙扎。

2020年中國推出「不可靠實體清單」措施，並將數家美國國防承包商與軍工企業列入黑名單。美國最大的無人機製造商Skydio去年因中國零件供應商中斷往來，面臨供應鏈出現缺口的危機。

中國的手段是回應華府針對侵犯人權或威脅美國國安所提出的「實體名單」，美國曾以此封殺數百家中企取得西方國家科技的管道。

被列入不可靠實體的2家業者管理層還在等待相關資訊與影響，可能會面臨罰款、交易禁令、投資限制及員工是否可前往或留在中國等罰則。

品牌 美國 黑名單

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