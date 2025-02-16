字節跳動：今年追求「智能」上限

面對大陸AI新創DeepSeek橫空出世帶來震撼，近年積極發展AI大模型的字節跳動CEO梁汝波13日在內部會議表示，DeepSeek R1創新點之一的長鏈思考模式非業界首創，字節跳動當時已意識到技術重大變化，但跟進速度不夠，2025年AI業務目標是要追求「智能」上限。

澎湃新聞報導，字節跳動內部13日舉辦新一期全員會，包括梁汝波、財務長高准、人力資源負責人華巍、電商業務負責人康澤宇、AI業務負責人朱文佳、TikTok CEO周受資出席與員工交流。

全員會上，梁汝波將新一年關鍵詞定義為「務實的浪漫」，這也是字節跳動創始人張一鳴在2019年公司周年慶上提出的，去年全員會字節跳動關鍵詞定為「危機感」。

梁汝波說：「字節過去說要做有想像力的公司，其實是就是科技公司，但去年我們討論後覺得，做科技公司還不夠，得做創新科技公司，不僅要應用好新技術，還要能探索、發明新技術。」