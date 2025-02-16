字節跳動：今年追求「智能」上限

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

面對大陸AI新創DeepSeek橫空出世帶來震撼，近年積極發展AI大模型的字節跳動CEO梁汝波13日在內部會議表示，DeepSeek R1創新點之一的長鏈思考模式非業界首創，字節跳動當時已意識到技術重大變化，但跟進速度不夠，2025年AI業務目標是要追求「智能」上限。

澎湃新聞報導，字節跳動內部13日舉辦新一期全員會，包括梁汝波、財務長高准、人力資源負責人華巍、電商業務負責人康澤宇、AI業務負責人朱文佳、TikTok CEO周受資出席與員工交流。

全員會上，梁汝波將新一年關鍵詞定義為「務實的浪漫」，這也是字節跳動創始人張一鳴在2019年公司周年慶上提出的，去年全員會字節跳動關鍵詞定為「危機感」。

梁汝波說：「字節過去說要做有想像力的公司，其實是就是科技公司，但去年我們討論後覺得，做科技公司還不夠，得做創新科技公司，不僅要應用好新技術，還要能探索、發明新技術。」

AI 周年慶 電商

延伸閱讀

DeepSeek熱！字節跳動CEO梁汝波嘆跟進速度不夠

TikTok在美平台重新上架 川普稱相信習近平會同意賣給美國買家

川普：TikTok禁令寬限期可能延長 仍盼達成協議

川普表示可能延長TikTok禁令實施期限 相信習近平將同意出售

相關新聞

大企業改用AI 陸失業率將加劇

DeepSeek橫空出世後，中國企業紛紛宣布接入應用，引發ＡＩ替代人工的職場恐慌，甚至有企業傳出裁掉百分之九十五的客服人...

DeepSeek夯 字節跳動自省「不夠創新」

面對大陸ＡＩ新創DeepSeek橫空出世帶來震撼，而大陸另一平台字節跳動近年積極發展ＡＩ模型，對此字節跳動ＣＥＯ梁汝波十...

陸三大電信業搶AI眼鏡市場 中移動將聯手多家科技企業

大陸三大電信商搶進AI眼鏡市場，中國移動將在今年第1季推三款高端AI眼鏡。中國電信研發的AI眼鏡產品將於5月上市。中國聯...

陸太陽能最大併購案 吹了…業界猜測與財務吃緊有關

大陸太陽能最大併購案破局，太陽能龍頭通威股份擬收購潤陽股份一案歷經六個月討論後宣告終止，該案併購金額約人民幣50億元。業...

人民幣貶值抗美關稅？ 台幣恐承壓

美中貿易戰如火如荼，大陸如何因應美國新增的關稅，也可能造成台灣新的衝擊。日前有陸委會諮委提到，大陸可能藉由人民幣兌美元貶...

字節跳動：今年追求「智能」上限

面對大陸AI新創DeepSeek橫空出世帶來震撼，近年積極發展AI大模型的字節跳動CEO梁汝波13日在內部會議表示，De...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。