陸三大電信業搶AI眼鏡市場 中移動將聯手多家科技企業

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸三大電信商搶進AI眼鏡市場，中國移動將在今年第1季推三款高端AI眼鏡。 （美聯社）
大陸三大電信商搶進AI眼鏡市場，中國移動將在今年第1季推三款高端AI眼鏡。 （美聯社）

大陸三大電信商搶進AI眼鏡市場，中國移動將在今年第1季推三款高端AI眼鏡。中國電信研發的AI眼鏡產品將於5月上市。中國聯通與合作夥伴共同研發的eSIM AI運動眼鏡，已於2024年下半年開賣。

證券日報報導，中國移動市場經營部副總經理周武表示，未來中國移動計劃攜手多家科技企業，於2025年全年推出涵蓋拍攝顯示版、拍攝版、顯示版及音訊版四大系列十多款AI眼鏡產品。

中國移動已在2024年10月的中國移動全球合作夥伴大會期間，展示多款AI眼鏡產品。其中以自研九天大模型為能力基座，為上述產品提供AI能力服務。

九天75B模型已接入「魅族」和「李未可」等品牌的AI眼鏡。中國移動旗下的終端公司正推進這些產品的規劃與開發。

新浪VR報導，中國電信的自研AI智慧眼鏡備受市場關注，具備物體識別、人像、撥打電話、編輯簡訊和跨語種翻譯等多項功能，並正在開發更多垂直場景應用，例如食物卡路里和營養成分識別等。

中國電信計劃將產品的價格，控制在人民幣2,000元（新台幣9,000元）以內，並預計於2025年5月上市。值得一提的是，在2024數字科技生態大會上，中國電信還展示該眼鏡，在幫助視障人士參觀展台方面的社會價值，透過圖像辨識和語音傳遞信息，為視障使用者提供極大的便利。

2024年9月，中國聯通官方微博宣布，eSIM AI運動眼鏡正式開售。該產品具有全彩AR顯示、語音對講、心率監測、即時導航、高清拍攝等功能，售價人民幣 3,999元。

華泰證券通信首席分析師王興指出，中國移動等三大電信商擁有廣泛的用戶群體，掌握流量入口，在培育AI眼鏡應用方面具有明顯優勢，還擁有大量「懂業務、懂技術」的合作夥伴，在產品技術的突破和應用場景的完善方面都具有顯著優勢。

王興預計，隨著AI眼鏡產品的逐步落地，電信商將能夠獲得新的收入增量，消費電子產業鏈上的相關合作夥伴也將因此受益。

眼鏡 視障人士 語音

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