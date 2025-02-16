字節跳動進軍音樂授權市場

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

號稱「APP工廠」的字節跳動，低調推出一站式音樂授權平台EasyOde（易頌），進軍全球音樂授權市場，隨著TikTok等短影音數位內容產業的蓬勃發展，全球音樂授權市場正轉變為競爭激烈的「必爭之地」。業內人士分析， EasyOde可能成為重塑全球音樂產業格局的重要平台。

36氪報導，根據貝哲斯諮詢數據，2024年全球音樂授權解決方案市場規模達人民幣756.3億元（約新台幣3,403億元），大陸市場達人民幣217.61億元。到2030年，全球音樂授權市場規模預計將達到人民幣1,089.3億元（新台幣4,902億元），年均複合成長率（CAGR）大約為6.27%。

美國版權局（US Copyright Office）最新披露的備案信息顯示，字節跳動透過註冊在開曼群島的子公司Lemon Inc.，已為EasyOde提交包括品牌名稱和LOGO在內的商標申請。目前平台相關商標中一項已獲准註冊，另一項仍在審核階段。

隨商用音樂在短影音、直播、遊戲等領域規範化使用，音樂版權作為構建內容帝國不可或缺的「水電煤」，潛在市場價值相當大。

EasyOde的誕生，最早可追溯至2021年杭州第八屆中國國際版權博覽會，當時EasyOde以「易頌」中文名首次亮相。

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