陸匯金旗下券商 將掀合併潮

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸三大國有資產管理公司（AMC）從大陸財政部劃歸中央匯金，將使三大AMC進一步聚焦處理不良資產業務，而三大AMC旗下的券商將面臨整併，外界認為，未來將開啟中央匯金旗下券商合併重組潮。

中央匯金由大陸主權基金─中投公司100%控股，主要負責管理國有重點金融企業，包括「工農中建交」等六大國有銀行及大陸投資銀行龍頭中金公司都歸中央匯金管理。中央匯金不開展其他任何商業性經營活動，不干預持股企業的日常經營活動。

證券時報報導，三大AMC公司包括中國信達、東方資產、長城資產14日相繼公告，控股股東財政部擬透過無償劃轉方式，將持有的股份劃轉至中央匯金，也就是說原本由財政部管理的三大AMC公司全部轉由中央匯金管理。

由於三大AMC公司旗下也有券商公司，加上中央匯金已實際控制中國銀河證券、申萬宏源、中金公司等三家券商。此次變動後，中央匯金將實際控制六家券商，其中五家都是上市券商。

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