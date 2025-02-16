小米今年拚30%高成長 董座雷軍：重金研發顯著提升競爭力

小米集團董事長雷軍表示，小米在去年重新恢復了高速增長，增速超過30%，並預計今年將繼續保持30%以上的增長速度。雷軍也透露，小米利用9個月時間交付超過13.5萬輛車。如果今天訂車，依然要排大概六、七個月的時間。

「北京海淀」微信公眾號消息指出，雷軍14日在2025海淀區經濟社會高質量發展大會上，回顧小米過去15年的創業歷程，並分享了企業在面對挑戰時的經驗與未來發展規劃。雷軍表示，小米的成長離不開海淀區這片創業沃土的支持，未來將繼續秉持創新精神，為中國式現代化和海淀區的發展貢獻力量。

雷軍指出，過去15年小米抓住了時代的機遇，保持了高速增長，但也曾遭遇發展瓶頸，在2022年和2023年連續兩年負增長，內外壓力巨大。

雷軍提到小米成功經驗時，強調信心與研發投入的重要性。並稱小米在2021至2025年五年間投入人民幣1,050億元用於核心技術的研發，其中2025年一年科研投入預計人民幣300億元，巨額的科研投入顯著提升小米的競爭力。

根據小米集團2024年第3季財報顯示，當季營收人民幣925.1億元，年增30.5%。該集團第3季淨利潤人民幣53.5億元，年增4.4%，雷軍曾表示「小米交出史上最強業績」。

小米集團14日在港交所公告，將於3月18日舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的綜合全年業績，及考慮派發末期股息等，屆時小米去年全年獲利狀況會更清晰。