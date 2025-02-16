人民幣貶值抗美關稅？ 台幣恐承壓

美中貿易戰如火如荼，大陸如何因應美國新增的關稅，也可能造成台灣新的衝擊。日前有陸委會諮委提到，大陸可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，甚至示警稱，「鑒於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力」。

陸委會日前舉行第六十五諮詢委員會議，展望今年大陸經濟情勢，十四日公布的與會委員發言重點提到，部分委員提醒，中國大陸為因應美國川普政府提高關稅的衝擊，可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，若控制不當，亦存在資本外流風險，「鑒於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力」。

不過據陸委會發行的兩岸經濟統計月報，去年十一月、十二月的新台幣對美元匯率，貶值幅度皆大於人民幣對美元匯率。

就中美關稅戰，陸媒財經網近日引述瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤分析指，雖然人民幣匯率可能面對關稅等威脅，從貿易和大陸經濟基本面來看，若有足夠政策支持，人民幣匯率有望保持相對穩定。

美媒美國之音去年底曾援引中國人民大學重陽金融研究院院長王文說法稱，「目前，中美競爭已到關鍵時期。但是從長遠來看，中國不會輸，人民幣也將開始升值」。

美媒華爾街日報日前報導，為了應對川普壓力，大陸領導人正構築「經濟堡壘」，迅速降低對外部世界產品和技術的依賴。大陸政府已向重點行業、尤其是高端製造業投入數以千億美元計的資金。

文章指，大陸目前雖已取得一些成就，但勝利背後「耗資巨大」，在政府收入陷入停滯之際消耗了大陸國家資源，大量資金被浪費在失敗的項目上，尤其是在先進製程半導體等領域。

另，一月的陸委會大陸與兩岸情勢簡報，政大教授黃瓊萩的文章分析川普就職前後美中關係演變，提到台灣議題會是中美關係容易走向激化關鍵點，川普為達美國利益最大化，可能會運用強化台美關係做為對北京索取不對稱交易的機會。

同時，因固有盟友對於川普的不信任與準備後路，將使中共得以更順利應用國際統戰策略，破除拜登時期幾乎成形的「對中圍堵」。