大企業改用AI 陸失業率將加劇

DeepSeek橫空出世後，中國企業紛紛宣布接入應用，引發ＡＩ替代人工的職場恐慌，甚至有企業傳出裁掉百分之九十五的客服人員；專家指出，許多傳統工作將面臨失業，讓原本已嚴峻的大陸就業市場雪上加霜。

綜合中國經營報、南華早報報導，中國人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）推出低本高效的大型語言模型（ＬＬＭ）震撼全球，中國多家汽車、券商、電信營運商等大企業相繼宣布接入DeepSeek。但，「我的工作會被取代嗎？」的擔憂也隨之浮現。

ＡＩ新創公司Anthropic近日發布經濟指數報告稱，百分四十三人類工作正被自動化取代，ＡＩ使用集中在軟體發展和寫作，中等至高收入工作中最普遍，ＡＩ在增強人類能力的同時也在取代勞動。

報導指出，隨著中國以人工智慧為代表的新質生產力得以廣泛應用，過去需要十個人協力完成的工作，現在可能只需要一個人就可以完成，引發社會對於就業率問題的擔憂。

中國美妝集團上美股份六日一張內部聊天群組截圖廣為傳播，該公司計畫對內部進行大規模調整，擬用ＡＩ技術替代人工，其中客服部門淘汰率高達百分之九十五，內容創新部分淘汰百分之八十，法務部門淘汰百分之五十等。

江蘇省數字經濟聯合會副會長兼秘書長卜安洵表示，隨著人工智慧應用普及，將會對素質較高的中小企業產生深遠影響，這些企業能更靈敏、迅速地將產能轉化，同時促進降本增效和產業升級。部分傳統工作崗位將面對失業問題。

「其實，我們現在接到的很多推銷或者客服電話，已經是人工智慧機器人了，這就必然會導致大部分傳統的人工客服工作人員失業」。北京融信數聯科技有限公司技術長張廣志博士表示，從個人層面而言，當前最重要的就是透過各類人工智慧來完善和提升自己的能力，提升工作效率。

當詢問DeepSeek「近期和未來一段時間內，受到人工智慧影響最大的前十大職業有哪些？」時，DeepSeek給出的回應是：客戶服務代表、數據錄入員、倉庫和物流工人、製造業工人、金融分析師、醫療診斷師（如放射科醫生）、法律助理和律師、市場行銷和廣告從業者、翻譯和口譯員、司機（如計程車、卡車司機）。

不過，首都經濟貿易大學勞動關係專業副教授詹靖指出，人工智慧可能取代重複性、單調性的工作，但無法取代需要情緒智商或跨學科深度學習的有意義的工作。

她說，「人工智慧並不像我們想像的那麼可怕，我們應該將其視為一種工具」，現在的重點是如何解決這種轉變帶來的結構性問題，而不是逃避人工智慧的發展。