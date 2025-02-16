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DeepSeek夯 字節跳動自省「不夠創新」

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

面對大陸ＡＩ新創DeepSeek橫空出世帶來震撼，而大陸另一平台字節跳動近年積極發展ＡＩ模型，對此字節跳動ＣＥＯ梁汝波十三日在內部會議上表示，DeepSeek R1創新點之一的長鏈思考模式非業界首創，字節跳動當時已意識到技術重大變化，但跟進速度不夠。

澎湃新聞報導，字節跳動內部十三日舉辦新一期全員會，會上梁汝波將新一年關鍵詞定義為「務實的浪漫」，這也是字節創始人張一鳴在二○一九年公司周年慶上提出的。

梁汝波表示，「字節過去說要做有想像力的公司，其實是就是科技公司。但去年我們討論後覺得，只做科技公司還不夠，還得做創新科技公司，不僅要應用好新技術，還要能探索、發明新技術」。

梁汝波稱，去年九月OpenAI發布長鏈思考模型、成為行業熱點後，字節意識到技術重大變化，但跟進速度不夠，如果當時及時關注到，有機會更早實現。對於二○二五年ＡＩ業務目標，梁汝波指出，相比追求某個具體產品，把智能本身作為最重要的目標可以激發更多嘗試、不忽略關鍵技術節點。

DeepSeek 字節跳動 意識

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