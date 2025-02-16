陸2月LPR利率 市場估不變

中國人民銀行（大陸央行）將於本周四（20日）公布2月貸款市場報價利率（LPR），市場預期2月LPR報價將保持不變，1年期LPR維持3.1％，5年期以上LPR維持3.6％。分析認為，在物價水平偏低、外部經貿環境變數加大等背景下，大陸央行仍可能會在今年內擇時降準降息。

《財新》近日對九家大陸境內外機構的調查顯示，五家機構對2025年2月1年期LPR作出預測，均認為將持平於3.10%；五家機構對五年期以上LPR作出預測，均認為將持平於3.60%。

《第一財經》發布的調查顯示，大陸經濟學家們預計2月分LPR利率水平和大型金融機構存款準備金率下調的可能性較小，不過大陸央行仍可能會在今年內擇時降準降息。

東方金誠研究發展部此前指出，在物價水平偏低，外部經貿環境變數加大，以及房地產市場止跌回穩勢頭還需進一步鞏固的背景下，2025年大陸央行會繼續實施有力度的降息，屆時會引導LPR報價跟進下調。

廣開首席產業研究院連平表示，降準降息配合財政政策加大政府舉債規模，支持銀行信貸投放。全年有望下調存款準備金率1個百分點左右，綜合使用買斷式逆回購、購買國債等工具釋放較大規模流動性；預計下調政策利率0.4-0.5個百分點，進一步推動LPR調降0.3-0.6個百分點。