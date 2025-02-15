命懸一線…美「小額豁免」命令踩煞車 陸電商加速轉移供應鏈

為應對美國可能隨時取消中國包裹「小額豁免」條款，廉價中國電商Shein和Temu正尋求應對方式。Shein加速供應鏈多元化，在全球設立新工廠；Temu則推動「當地出貨」計畫，同時削減美國行銷預算，加速擴張全球市場。

美國總統川普上任後一度取消中國包裹「小額豁免」條款，衝擊Temu和Shein等廉價中國電商；7日又簽行政命令踩煞車，讓小額包裹繼續享有關稅豁免，直到美國建立全面系統處理相關稅務為止。

華爾街日報今日報導，美國反覆的態度促使Shein加速供應鏈多元化。過去兩年，Shein已在土耳其和巴西設立製造工廠，並且近期與印度的合作夥伴在當地展開採購與製造業務。此外，Shein也在美國和其他地方建設物流和配送中心。知情人士與供應商還透露，Shein計畫在越南南部隆安省開設倉庫，並在靠海港的頭頓市評估建立新工廠。

另一些規模較小的供應商，或沒有能力轉移至海外製造的商家則仍在觀望。幾家廣州服裝廠的老闆選擇暫停生產，或停止向Temu和Shein供貨，直到美國貿易政策更加明朗。

報導引述數據研究分析公司M Science的分析師VinciZhang表示，Shein和Temu上銷售的服裝和商品比美國競爭對手便宜15%至35%，若徵收新關稅，這些平台可能會失去價格優勢。凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家預測，若「小額豁免」告終，相關產品價格將上漲25%。

Temu和Shein的供應商和商家利潤只有10%左右，而亞馬遜（Amazon）的利潤為15%至20%。Vinci Zhang表示，商家沒有多少降低利潤的空間了。為了避免失去供應商，Temu最近提高部分賣家的批發價來收購庫存，並計劃向美國消費者提供更多折扣與優惠券以留住顧客。

報導指出，Temu在過去一年積極推動當地出貨的計畫（local-to-local），讓賣家將庫存存放在當地市場，知情人士透露，Temu目前有超過1/3的美國訂單透過此計畫完成。高盛（Goldman Sachs）分析師預計，Temu將加快推進此計畫。近期Temu還建議中國商家將庫存轉移至海外，以享有更寬鬆的政策。

來自廣東、在Temu上販售布偶的劉姓賣家表示，她去年11月在洛杉磯租了一個小倉庫，增加額外成本，「問題是誰來承擔這筆額外費用：我、Temu還是美國消費者？」她認為在美國擁有當地倉庫是更可行的經營方式。

除此之外，Temu在過去一年加速擴張美國以外的市場，並鼓勵供應商根據新市場調整設計，同時還削減在美國的行銷預算。市場情報公司Sensor Tower的數據顯示，Temu的線上廣告支出，美國占比從2023年的65%降至2024年的47%，同時Temu在全球其他地區的廣告投放支出則增加。