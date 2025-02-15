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陸史上最大太陽能併購案告吹 通威終止收購潤陽

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸號稱史上最大併購案，知名太陽能巨頭通威股份擬收購潤陽股份控股權一案，日前宣告終止。（美聯社）
大陸號稱史上最大併購案，知名太陽能巨頭通威股份擬收購潤陽股份控股權一案，日前宣告終止。（美聯社）

大陸太陽能產業業內備受關注、號稱史上最大併購案，大陸知名太陽能巨頭通威股份擬收購潤陽股份控股權一案，日前宣告終止。而這樁併購案距離宣布動作到終止時隔僅六個月。

通威股份14日晚間突發公告稱，公司決定終止向江蘇潤陽股份意向性增資，交易總計金額不超過人民幣50億元。

對於終止原因，通威股份表示，截至目前仍有部分商務條款未能達成一致。該公司也稱，前期簽訂的《增資意向協議》僅為交易各方達成的初步意向，公司在本次交易中尚未向其他交易方支付任何款項。雖然終止收購潤陽股份，通威股份表示將與潤陽股份探討多晶矽業務經營合作。

通威股份2024年8月14日曾公告，以增資和協議收購方式收購太陽能電池出貨量全球前五的潤陽股份51%股權，合計交易對價不超過人民幣50億元，交易完成後，潤陽股份將成為通威股份控股子公司。該收購被市場解讀為打響了太陽能產業的併購重組「第一槍」，一度被業內定義為太陽能史上最大的併購重組，也被稱為「大魚吃小魚」。

但此前業內對這筆收購看法保守，因為通威現有建成覆蓋多晶矽、電池片、太陽能組件的完整產業鏈，且在各個環節均處於全球領先位置，無需通過橫向的併購來擴大產能規模。

除商務條款未達成一致原因外，輿論認為通威股份的財務狀況可能也間接影響該併購案。截至2024年9月，通威股份貨幣資金為人民幣164.65億元，絕大部分為銀行存款。該公司同期還面臨著約人民幣224.89億元的在建工程以及人民幣450億元的應付帳款和應付票據，可見其整體也存在一定的現金流壓力。

受到過去一年太陽能產業鏈價格大降的背景下，通威股份經營業績也陷入低谷，預計2024年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤虧損70億元至75億元。

另一方面，潤陽股份狀態不容樂觀。潤陽股份在與通威股份簽署增資意向協議半年以來，市場頻傳潤陽股份泰國4期組件廠和電池片工廠已停工、多個海外項目陷入停產的消息，第一財經也從業內人士證實泰國工廠停工一事。外界普遍認為跟川普上台後，可能加重對太陽能組件反傾銷調查，導致大陸企業海外布局生變有關。

據行業機構InfoLink Consulting的數據，通威股份、潤陽股份均為2023年度全球前五大太陽能電池片出貨廠商。然而，2024年上半年，潤陽股份電池片出貨量跌出前五。

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