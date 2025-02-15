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檢討小三通春運 金門縣府赴陸研商強化運輸與港區發展

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府觀光處處長許績鑫前天率領車船處處長何佩舉、港務處處長許嘉興及相關航運業者，再赴大陸交通單位檢討春節疏運成效。圖／縣府提供
金門縣府觀光處處長許績鑫前天率領車船處處長何佩舉、港務處處長許嘉興及相關航運業者，再赴大陸交通單位檢討春節疏運成效。圖／縣府提供

金門小三通春節疏運工作順利完成，金門縣府觀光處處長許績鑫前天率領車船處長何佩舉、港務處長許嘉興及相關航運業者，再赴大陸交通單位檢討春節疏運成效，針對旅客反映的行李超量問題，雙方達成共識，恢復船舶設計載重標準，旅客攜帶行李重量回歸每人27公斤，託運則依兩岸碼頭管制措施執行，確保航行安全。

今年春節期間，小三通航線自1月24日至2月3日共提供8萬7412個客位，實際進出港旅客達5萬857人次，創下疫情後新高，當中，1月25日為最高峰，當日旅客人數達6795人次，充分顯示小三通航線對兩岸往來的重要性。縣府表示，本次疏運得以順利進行，主要歸功於交通部對小三通政策的重視，以及府會與民意代表的積極爭取，促成1月14日的增班決策，使疏運效能大幅提升。

金門縣港務處表示，本次春運期間，小三通每日提供約8200個客位，並安排兩航次熱船以應對突增人潮。春運期間金廈航線平均載客率約60.82%，金泉航線約28.31%，有效分擔旅運需求。由於除夕當日航班營運時間較短，旅客人數相對較少，當天僅1583人次進出港，而其他日期平均日流量約4788人次。

除了提升小三通運輸效率外，縣府也計劃強化金門港區發展，隨著水頭通關大樓即將完工，金門縣長陳福海也特別指示港區管理單位，參考廈門東渡郵輪碼頭的發展模式。近年來，東渡港區已成功從傳統貨運港轉型為結合貨運、郵輪、文創、商務、購物等多功能的綜合服務區，並透過智慧化與綠色建設提升營運效率與環境品質。

縣府表示，未來將借鑒東渡經驗，推動本地港區多元化發展，提升旅客服務品質，進一步促進兩岸交流合作，並吸引更多陸客來金旅遊。針對縣內重大活動與節假日疏運，縣府也將持續與大陸相關部門協調，優化小三通運營機制，確保旅運安全與便捷性。

檢討小三通春運成效，金門縣府觀光處處長許績鑫前天率領車船處處長何佩舉、港務處處長許嘉興及相關航運業者，再赴大陸交通單位開會。圖／縣府提供
檢討小三通春運成效，金門縣府觀光處處長許績鑫前天率領車船處處長何佩舉、港務處處長許嘉興及相關航運業者，再赴大陸交通單位開會。圖／縣府提供

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