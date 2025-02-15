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智駕車僅售31萬元 比亞迪引爆新一輪價格戰

中央社／ 北京15日電

中國車廠比亞迪近日發表全新智慧駕駛系統，並稱最低僅人民幣6.98萬元（約新台幣31.4萬元）便能擁有搭載智駕的新能源車。陸媒報導，車企想在新車價格比拼中抽身，將從智慧化普及上尋找突破口，但恐引發新一輪價格戰。

綜合北京商報、華爾街見聞等陸媒報導，2月10日，曾引發比亞迪股價大漲的「天神之眼」智慧駕駛系統問世，比亞迪一口氣發布21款智駕版車型，並宣布「天神之眼」智駕系統將覆蓋全系列車型，其中售價最低的海鷗智駕版售價僅6.98萬元起。

比亞迪創辦人王傳福直言，燃油車已經成了少數派，而未來沒有智駕的車也將成為少數派。2025年買車看智駕，未來2至3年，高階智駕將成為像安全帶、安全氣囊一樣必不可少的配置。

報導指出，在2年車市價格戰中，汽車行業利潤持續縮水。數據顯示，2024年汽車行業利潤率僅為4.3%，為在擊穿地板價的新車價格比拼中抽身，中國車企正從智慧化普及上尋找突破口。比亞迪將智慧駕駛壓至人民幣7萬多元，迫使其他車企跟進降價或加速技術投入，進而壓縮利潤空間，或將引發新一輪價格戰。

不少行業人士表示，比亞迪的動作比預期快很多。目前其他廠商高速自動輔助導航駕駛（Navigate onAutopilot，NOA）在主流市場落地時間規劃在2026年。今年汽車行業智慧化之爭，隨着比亞迪的提速將愈發激烈。

有智駕供應商人士分析稱，目前高速自動輔助導航駕駛整體功能已較成熟，成本已在5000元以下，甚至可控制在2000元以內。

據統計，截至目前，已有包括長安汽車、比亞迪、小鵬汽車、零跑汽車在內的多個汽車品牌提出「智駕平權」相關計劃。招商證券研報認為，高階智駕加速滲透，預計未來2年將快速普及至10萬至20萬元的汽車市場。

比亞迪

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