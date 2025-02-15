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DeepSeek熱！字節跳動CEO梁汝波嘆跟進速度不夠

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
字節跳動CEO梁汝波13日在內部會議上表示，DeepSeek R1創新點之一的長鏈思考模式非業界首創，字節跳動當時已意識到技術重大變化，但跟進速度不夠。（中新社）
字節跳動CEO梁汝波13日在內部會議上表示，DeepSeek R1創新點之一的長鏈思考模式非業界首創，字節跳動當時已意識到技術重大變化，但跟進速度不夠。（中新社）

面對大陸AI新創DeepSeek橫空出世帶來震撼，而大陸另一平台字節跳動近年積極發展AI模型，對此字節跳動CEO梁汝波13日在內部會議上表示，DeepSeek R1創新點之一的長鏈思考模式非業界首創，字節跳動當時已意識到技術重大變化，但跟進速度不夠。此外，他指出2025年AI業務目標是要追求「智能」上限。

澎湃新聞報導，字節跳動內部13日舉辦新一期全員會，包括梁汝波、CFO高准、人力資源負責人華巍、電商業務負責人康澤宇、AI業務負責人朱文佳、TikTokCEO周受資出席與員工交流。

今年全員會上，梁汝波將新一年關鍵詞定義為「務實的浪漫」，這也是字節創始人張一鳴在2019年公司周年慶上提出的。去年的全員會上字節跳動的關鍵詞定為「危機感」。梁汝波說，「字節過去說要做有想像力的公司，其實是就是科技公司。但去年我們討論後覺得，做科技公司還不夠，得做創新科技公司，不僅要應用好新技術，還要能探索、發明新技術。」

梁汝波稱，去年9月OpenAI發布長鏈思考模型、成為行業熱點後，字節意識到技術重大變化，但跟進速度不夠，如果當時及時關注到，有機會更早實現。對於2025年AI業務目標，梁汝波指出，相比追求某個具體產品，把智能本身作為最重要的目標可以激發更多嘗試、不忽略關鍵技術節點。

在電商業務上，會上透露，2024年抖音電商的商品交易總額（GMV）約人民幣3.5兆元，年增幅超過30%。去年上半年抖音電商的GMV未達預期。下半年，在多個頭部主播出現「塌房」、其他頭部參與大促熱情降低的情況下，仍然通過貨架場景以及店播（商家自播）的超預期表現，彌補GMV目標的缺口。

對於2025年抖音電商目標，梁汝波提出三點：即增加用戶覆蓋、增加直播電商規模和增加搜索產生的GMV（交易總額）。

在海外業務上，康澤宇表示，TikTok電商東南亞市佔率持續提升，英國則在預算優於年初規劃的情況下完成了GMV目標，美國市場在2024年表現不如預期，第1至3季很多目標沒有達成。

字節跳動 抖音 電商

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