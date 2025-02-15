習近平首度邀陸企領袖座談

消息人士透露，中國大陸國家主席習近平最快下周將與馬雲、馬化騰及梁文鋒等大陸知名民營企業領袖舉行座談。

綜合路透和彭博資訊的報導，消息人士透露，北京當局最快下周一將召開座談會，屆時國家主席習近平將罕見地與包括阿里巴巴創始人馬雲在內的中國頂級商界領袖座談。會中習近平將鼓勵這些企業家，尤其是科技業的企業家，在中美日益緊張的科技戰背景下，積極拓展在國內和國際市場的業務。

路透報導，騰訊創始人馬化騰、小米董事長雷軍，華為的一位高管及智能機器人製造商宇樹科技創始人王興興等商界領袖，也將與會。彭博資訊則引述其他消息來源指出，近來火紅的AI新創DeepSeek創辦人梁文鋒，也將出席這場會議。

彭博資訊指出，中國國家領導人的日程安排通常在最後一刻才能確認。但習近平和馬雲可能出席同場座談會，發出了政府對民營企業更具支持性立場的強有力信號。

隨中國經濟放緩，加上阿里巴巴等公司與大陸政府在AI等領域實現領先地位的努力方向一致，當局近來緩和了對民營企業的態度。上個月，梁文鋒出席了國務院總理李強主持的閉門座談會，馬雲近年來也增加露面次數，他去年12月向螞蟻集團員工發表講話，談及AI等話題。

圍繞AI潛力的樂觀情緒在過去一個月推動大陸股市大幅上漲，恒生國企指數成為全球表現最好的股指。