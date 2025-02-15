兩岸人物／榮耀新掌門李健 找尋更大舞台

大陸手機知名品牌榮耀自2020年從華為旗下獨立以來，領導著榮耀的趙明因身體原因辭去執行長一職，榮耀公司宣布，接任者為2021年加入榮耀的李健，官方稱他在戰略管理和全球化作戰等方面擁有豐富經驗，此前他有十多年的時間在華為服務，當時更被視為華為海外業務的一名「悍將」。

悍將一詞不免讓人聯想到雷厲風行的行事態度，但是李健接任執行長一職後相對低調，直到上任後近一個月，其動向經員工在社群平台上分享，才讓外界得以略知其動向。該名員工稱，李健前往榮耀的西安體驗店視察，了解門市銷售狀況，並為員工送上新年慰問禮品和紅包，該名員工稱「領導超級平易近人」。

李健小檔案

現年52歲的李健畢業於西安電子科技大學。他曾在一次學生企業參訪中透露，榮耀的許多員工來自西安電子科技大學。華為實際上也有許多管理階層的員工是該校校友，他們一同構成華為早期科研的中堅力量。

李健在2001年加入華為，最早擔任研發算法工程師，而後被派到非洲擔任產品經理。當時華為在非洲的布局有如蠻荒開拓，各部門分工不明確，李健也包辦銷售業務的工作。華為內部報刊曾提及，李健當時曾在40度的大熱天拿著電腦和投影機，從早到晚拜訪客戶，並在三個月內共簽下3,000多萬美元合約。

此後在李健的帶領下，奈及利亞代表處連續四年在華為海外銷售業績排名全球第一。李健也在華為一路升官，先後擔任東北歐地區部總裁、人力資源委員會成員、美洲區總裁等，並在2017年起進入華為監事會，其後擔任歐洲區總裁、公司幹部管理團隊成員等。

2021年，李健加入榮耀，先後任管理團隊核心成員、副董事長、董事和人力資源部總裁等職務。李健在這個時期接任榮耀的執行長，也可以看出該公司在獨立於華為經營的四年後，未來可能的發展路徑。

榮耀從2022年開始積極擴展海外市場，2024年其海外銷量年增50%。根據市調機構CounterPoint Research的統計數據，2024年上半年，榮耀在歐洲市場的大折疊手機銷量增長22倍，登頂歐洲大折疊手機市場榜首。

此外，榮耀上市進程從2023年底開始受關注，該公司當時表示將吸引多元資本進入，先在2024年8月獲得中國移動投資，接著宣布計劃在當年第4季啟動相應股份制改革，在適當時機啟動IPO流程並披露相關財務數據。

在股改完成、準備IPO的關鍵時刻，榮耀極其需要在全球市場及產品高端化方面帶來更大的突破，因此研發背景出身，同時又有豐富全球市場實戰經驗的李健，以他悍將的風格，或有望帶領榮耀走向更大的舞台。