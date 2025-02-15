兩岸人物／佰才邦董座孫立新 被美國盯上

華為前高管孫立新創辦的佰才邦公司（Baicells）近期被美國盯上，美國商務部以國家安全為由進行調查。佰才邦公司董事長孫立新面對公司成立以來的最大危機，他強調，其無線產品不存在任何安全風險，公司北美業務將全力配合美國政府的調查。

孫立新1993年畢業於上海交通大學電子工程系，已在通信領域深耕30餘年，曾擔任華為無線標準專利部部長、國際電聯無線電通信部門（ITU-R）副主席、亞太電信組織AWG主席，是當之無愧的通信領域專家。

孫立新在2001年就加入華為，曾是華為無線標準專利部部長、國際標準化工作負責人，由他負責提交的多項提案被3GPP國際標準化組織所採納。孫立新在2012年就榮登「華為Fellow」，是華為內部最高級別專家稱號，被稱為華為的「院士」，這個稱號代表此人技術高超，而且還為公司創造顯著的效益。

孫立新的華為工作背景是優勢也是被美國盯上的重要因素，他在2014年創立佰才邦公司，就馬上獲得IC設計大廠高通公司的投資，他的主要目標是海外市場，第二年便跑到美國威斯康辛州設立分公司，開始向美國行動網路公司提供電信設備，如今美國50個州的700個商業移動網路公司都有使用佰才邦的電信設備，主要的原因就是價格便宜又好用。

孫立新小檔案

談起創業的初心，孫立新說，2014年他看到通信行業有走向開放的趨勢，而且有些國家開放了一些頻譜，政策管制也放開了一些，覺得整個產業有內生的需求，他認為通信技術過於封閉，那時非常希望能打造開放、開源與智慧的高靈活、低成本的無線網路。

孫立新表示，公司成立的頭三年，一直致力於進行產品研發，直到2018年，佰才邦的銷售額達到人民幣1億元，初步驗證產品在市場的接受度。2020-2021年期間，孫立新擴大研發成本，技術、產品、解決方案也相對成熟，銷售額從人民幣2億多元快速增長到4億多元。

孫立新在創業初期便把目光投向了「邊緣人口」，也就是地球上沒有得到網路服務的幾十億人，他說：「公司如此起名就是為了體現佰才邦產品和服務的平價，也就是『白菜價』的意思。對於邊緣人口來說，網路服務是奢侈的，所以流量費用要下降、整個社會的建網成本要下降」。