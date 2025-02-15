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人行穩匯 在港發央票

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）昨（14）日在香港發行人民幣600億元（約新台幣2,700億元）央行票據，也就是從離岸市場收回人民幣，這是大陸央行今年第二次使用該政策工具，顯示在與美國關稅緊張局勢下，發行央票避免人民幣過度貶值。

受到人行發行央票收回離岸人民幣流動性的消息影響，昨天香港離岸人民幣對美元匯率升值50個基點至7.2644，在岸人民幣升值244基點至7.2655。

南華早報報導，大陸央行指出，此次發行目的在「豐富香港高信用評級人民幣金融產品，改善香港人民幣殖利率曲線」，透過香港金融管理局（金管局）的中央債務工具中心（CMU）以固定利率計息方式發行人民幣400億元3個月期央票和人民幣200億元1年期央票。

今年自1月以來，大陸央行已採取一系列舉措，支持香港作為離岸人民幣全球樞紐的地位，其中包括為銀行提供人民幣1,000億元的貿易融資便利，和一項新的離岸人民幣回購協議（回購）計畫。

大陸央行行長潘功勝上個月表示，他將與香港金管局合作，鼓勵「更多優質企業在香港上市發債」，並定期發行人民幣國債和央行票據。

大陸央行已在1月15日在香港發行人民幣600億元的央票，當時是人行在香港招標發行的最大單筆離岸人民幣票據，也是該行1月首次發行離岸人民幣票據。超額認購2.16倍。

當人民幣面臨較大貶值壓力時，大陸央行多次發行央行票據，並發出匯率穩定訊號。根據大陸央行數據，2024年人行在香港就發行了12批離岸央行票據，總金額為人民幣2,750億元。

人民幣 大陸央行 香港

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