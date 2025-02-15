TikTok在美平台重新上架 川普稱相信習近平會同意賣給美國買家

美國蘋果公司（Apple）和Google的應用程式商店，周四（13）日將TikTok重新上架。因為川普表示將TikTok「不賣就禁」的處置延至4月5日後，兩家公司收到司法部長邦迪的信函，確認現在放TikTok在商店中不會被罰。

路透報導，美國總統川普周四表示，他對TikTok的禁令實施的75天延期可能會延長，但也表示他認為這其實沒有必要。

TikTok在美被禁大事紀

川普指出，他相信大陸國家主席習近平會同意將TikTok出售給美國買家，因為這也符合大陸的利益。他說：「我要讓大陸覺得這件事值得做，我認為達成這筆協議對大陸有利」。

兩大應用程式平台上個月遵守2024年通過的法律，在美國下架TikTok。不過川普上月20日上任時，簽下行政命令，他當時說，指示了司法部長「從今天（指1月20日）起的75天內，先不要採取任何行動來執行相關法案的規定，以便讓我的行政團隊有機會決定適當的後續處理方式」。

雖然川普這麼說，蘋果和Google的應用程式商店並沒有隨即讓TikTok重回貨架；TikTok則只是短暫轉黑下線，在川普宣布延後禁令馬上復活。

美國國會去年立法通過禁止TikTok的中國大陸所有權，4月在前總統拜登簽署後，成為法律。理由是擔憂這家中國大陸企業字節跳動所擁有的短影音應用程式，有可能被用來對美國人進行間諜工作，而且中國政府可以要求陸企提供資料。法案規定，除非字節跳動在今年1月19日出售美國TikTok資產，就要在全美被禁止使用。

川普13日在白宮的橢圓形辦公室對記者發表講話時表示，他仍然希望就TikTok達成協議，讓該應用程式在美國繼續存在，他還稱讚TikTok幫助他贏得了2024 年總統大選。

川普在被問及最後期限是否已到時說，大約兩週前他有90天的時間，他相信可以延長。但讓我們拭目以待。他認為「你不需要這麼做」。報導說，目前還不清楚川普所稱先前他有90天的含義。

川普表示，有很多人對收購這家社群媒體公司感興趣，並表示自2024年大選以來TikTok的形象已經改變了。他說他發現這個應用程式很公平並且有助於吸引年輕選民。