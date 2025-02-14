陸委會諮委：大陸或將貶值人民幣 新台幣也將承受壓力

美中貿易戰如火如荼，大陸如何因應也可能造成新的衝擊，有陸委會諮委提到，大陸可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，鑒於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力。

陸委會14日公布第65次諮詢委員會議與會委員發言重點，此次會議主題為「2025年中國大陸經濟情勢展望及對台經貿戰略之觀察」。

陸委會披露的發言重點提到，學者引言指出，中國大陸面臨內部消費降級、房地產市場低迷與地方政府債務攀高等結構性問題，外部則面臨美國川普總統的貿易與科技管制政策，大陸去年下半年實施一攬子擴大內需等振興經濟政策收效有限，經濟成長動能明顯減弱，未來10年經濟成長恐延續走緩趨勢，國際機構預測經濟成長率將降至4%以下。

部分委員提醒，中國大陸為因應美國川普政府對其提高關稅的衝擊，可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，若控制不當，亦存在資本外流風險，「鑒於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力」。

另有部分委員建議，近期我對中國大陸投資及出口依賴逐年減少，對美國、歐洲及新興市場投資及出口增加，台商應持續國際化布局，降低仰賴單一市場的風險；我應積極促進產業高值化、差異化，促進貿易結構多元化；中國大陸民眾對未來經濟前景悲觀，消費持續保守，不利其內需市場表現，「以中國大陸內需市場經營為導向的台商應關注投資經營的潛在風險儘早因應」。

此外，部分委員分析，中國大陸重視生產大於需求，僅關注地方政府生產面的施政績效評核，是導致地方生產產能過剩及基礎建設投資過度的原因。2024年中國大陸工業產能利用率降至76.2%，企業面臨虧損及庫存堆積困境，金屬礦物、石化、電子設備等業製成品存貨率明顯提升，產品低價湧入國際市場，應留意對我相關產業LED、石化、太陽能，印刷電路板、記憶體、成熟製程晶片的衝擊及影響。