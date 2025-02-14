快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

陸委會諮委：大陸或將貶值人民幣 新台幣也將承受壓力

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會14日公布第65次諮詢委員會議與會委員發言重點，有陸委會諮委提到，大陸可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，鑒於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會14日公布第65次諮詢委員會議與會委員發言重點，有陸委會諮委提到，大陸可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，鑒於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力。（記者廖士鋒／攝影）

美中貿易戰如火如荼，大陸如何因應也可能造成新的衝擊，有陸委會諮委提到，大陸可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，鑒於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力。

陸委會14日公布第65次諮詢委員會議與會委員發言重點，此次會議主題為「2025年中國大陸經濟情勢展望及對台經貿戰略之觀察」。

陸委會披露的發言重點提到，學者引言指出，中國大陸面臨內部消費降級、房地產市場低迷與地方政府債務攀高等結構性問題，外部則面臨美國川普總統的貿易與科技管制政策，大陸去年下半年實施一攬子擴大內需等振興經濟政策收效有限，經濟成長動能明顯減弱，未來10年經濟成長恐延續走緩趨勢，國際機構預測經濟成長率將降至4%以下。

部分委員提醒，中國大陸為因應美國川普政府對其提高關稅的衝擊，可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，若控制不當，亦存在資本外流風險，「鑒於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力」。

另有部分委員建議，近期我對中國大陸投資及出口依賴逐年減少，對美國、歐洲及新興市場投資及出口增加，台商應持續國際化布局，降低仰賴單一市場的風險；我應積極促進產業高值化、差異化，促進貿易結構多元化；中國大陸民眾對未來經濟前景悲觀，消費持續保守，不利其內需市場表現，「以中國大陸內需市場經營為導向的台商應關注投資經營的潛在風險儘早因應」。

此外，部分委員分析，中國大陸重視生產大於需求，僅關注地方政府生產面的施政績效評核，是導致地方生產產能過剩及基礎建設投資過度的原因。2024年中國大陸工業產能利用率降至76.2%，企業面臨虧損及庫存堆積困境，金屬礦物、石化、電子設備等業製成品存貨率明顯提升，產品低價湧入國際市場，應留意對我相關產業LED、石化、太陽能，印刷電路板、記憶體、成熟製程晶片的衝擊及影響。

人民幣 台幣 陸委會

延伸閱讀

台中氣爆多人死傷 陸國台辦表哀悼慰問

從事兩岸交流多年 陸委會前港澳處長張永山逝世

上海團再度被拒 蔣萬安點出這部分希望陸委會「清楚說明」

影／上海賞燈團申請遭拒 蔣萬安：盼陸委會說明

相關新聞

陸委會諮委：大陸或將貶值人民幣 新台幣也將承受壓力

美中貿易戰如火如荼，大陸如何因應也可能造成新的衝擊，有陸委會諮委提到，大陸可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，鑒於人...

DeepSeek爆紅持續推升港股 恆指大漲805點

中國人工智慧初創公司DeepSeek爆紅後持續推升港股，恆生指數今天飆漲805點或3.69%，收盤報22620點，成交總...

被川普刺激？習近平下周主持民企座談會 陸企巨頭們都將現身

大陸官方提振民意企業傳出又將有新舉措，英國媒體路透社披露，中共總書記習近平或將於下周一主持召開意在提振民營企業信心的座談...

「哪吒2」上映16天票房破百億、觀影人次破2億 都第一

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）上映後創造多項紀錄，上映第16天，「哪吒2」總票房已破人民幣100億元（約13....

中國3億人想靠這個「一夜暴富」 去年這市場創40年新高

失業率居高不下、爛尾樓問題難解，在在顯示去年中國經濟慘況。但中國去年的彩券銷售額達到6200億元人民幣(約848億美元)...

抖音抄襲代碼判賠8千萬 副總稱涉事工程師離職 網友開酸

智能視音頻服務商美攝科技13日發文稱，公司起訴字節跳動旗下抖音等8款產品代碼抄襲系列案終審勝訴，九案賠償經濟損失及合理支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。