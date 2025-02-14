快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

DeepSeek爆紅持續推升港股 恆指大漲805點

中央社／ 香港14日電
人工智慧初創公司DeepSeek爆紅後持續推升港股，恆生指數今天飆漲805點或3.69%，收盤報22620點。 示意圖／AI生成
人工智慧初創公司DeepSeek爆紅後持續推升港股，恆生指數今天飆漲805點或3.69%，收盤報22620點。 示意圖／AI生成

中國人工智慧初創公司DeepSeek爆紅後持續推升港股，恆生指數今天飆漲805點或3.69%，收盤報22620點，成交總額高達港幣3646億元（約新台幣1.5兆元）。

自從DeepSeek推出新AI模型DeepSeek R1後，港股持續上揚，雖然偶有調整，但上升勢頭未變，而且過去幾天的日均成交金額都超過2000億元，最近兩天更突破3000億元。

在升市中，與人工智慧有關的中資股票全面爆升，其中阿里健康今天又再上升29.1%報5.9元、金山雲上升20.09%報10.7元、萬國數據上升18.83%報39.75元。

此外，大型藍籌股阿里巴巴上升6.34%報124元、騰訊上升7.42%報474元。

阿里巴巴和騰訊今天上升，也與外電報導中國下週召開座談會有關。據報導，中國國家主席習近平將會罕有地與阿里巴巴創始人馬雲和騰訊主席馬化騰等商界領袖進行座談。

DeepSeek 港股

延伸閱讀

外資賣超245億元、竟逆勢買超這檔逾7萬張 但台積電遭大賣

美報告：中國大陸人工智慧技術進步 恐將加劇社會管控

川普揭對等關稅台積電ADR跌2% 法人：台股添不確定性

對等關稅光說不練 道瓊大漲逾300點

相關新聞

陸委會諮委：大陸或將貶值人民幣 新台幣也將承受壓力

美中貿易戰如火如荼，大陸如何因應也可能造成新的衝擊，有陸委會諮委提到，大陸可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力，鑒於人...

DeepSeek爆紅持續推升港股 恆指大漲805點

中國人工智慧初創公司DeepSeek爆紅後持續推升港股，恆生指數今天飆漲805點或3.69%，收盤報22620點，成交總...

被川普刺激？習近平下周主持民企座談會 陸企巨頭們都將現身

大陸官方提振民意企業傳出又將有新舉措，英國媒體路透社披露，中共總書記習近平或將於下周一主持召開意在提振民營企業信心的座談...

「哪吒2」上映16天票房破百億、觀影人次破2億 都第一

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）上映後創造多項紀錄，上映第16天，「哪吒2」總票房已破人民幣100億元（約13....

中國3億人想靠這個「一夜暴富」 去年這市場創40年新高

失業率居高不下、爛尾樓問題難解，在在顯示去年中國經濟慘況。但中國去年的彩券銷售額達到6200億元人民幣(約848億美元)...

抖音抄襲代碼判賠8千萬 副總稱涉事工程師離職 網友開酸

智能視音頻服務商美攝科技13日發文稱，公司起訴字節跳動旗下抖音等8款產品代碼抄襲系列案終審勝訴，九案賠償經濟損失及合理支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。