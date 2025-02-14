DeepSeek爆紅持續推升港股 恆指大漲805點
中國人工智慧初創公司DeepSeek爆紅後持續推升港股，恆生指數今天飆漲805點或3.69%，收盤報22620點，成交總額高達港幣3646億元（約新台幣1.5兆元）。
自從DeepSeek推出新AI模型DeepSeek R1後，港股持續上揚，雖然偶有調整，但上升勢頭未變，而且過去幾天的日均成交金額都超過2000億元，最近兩天更突破3000億元。
在升市中，與人工智慧有關的中資股票全面爆升，其中阿里健康今天又再上升29.1%報5.9元、金山雲上升20.09%報10.7元、萬國數據上升18.83%報39.75元。
此外，大型藍籌股阿里巴巴上升6.34%報124元、騰訊上升7.42%報474元。
阿里巴巴和騰訊今天上升，也與外電報導中國下週召開座談會有關。據報導，中國國家主席習近平將會罕有地與阿里巴巴創始人馬雲和騰訊主席馬化騰等商界領袖進行座談。
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