被川普刺激？習近平下周主持民企座談會 陸企巨頭們都將現身

大陸官方提振民意企業傳出又將有新舉措，英國媒體路透社披露，中共總書記習近平或將於下周一主持召開意在提振民營企業信心的座談會，料將有阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊的馬化騰、小米的雷軍等人也可能出席。

路透社報導，習近平計劃下週主持召開一場提振私營企業信心的座談會，消息來源指，多位民營企業領袖將出席。報導提到，習近平很少主持有關私部門的座談會，這次活動凸顯了大陸企業目前面臨的諸多挑戰，包括美國總統川普（Donald Trump）領導下中美緊張局勢升級，以及大陸國內經濟成長放緩。

報導引述五位匿名消息人士說法，提到預計將有阿里巴巴聯合創始人馬雲、大陸科技巨頭騰訊董事會主席馬化騰、小米執行長雷軍，以及機器人公司宇樹科技的創始人王星星可能會出席此次會議，而華為一位高層預計也將參與其中。

報導指，大陸國務院新聞辦沒有立即回應，阿里巴巴、騰訊、小米、華為和玉樹也均未回應置評請求。

公開資料顯示，2018年11月，習近平曾在北京主持召開民營企業座談會，當時他強調公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度，是中國特色社會主義制度的重要組成部分，也是完善社會主義市場經濟體制的必然要求。「非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變」。

習近平並指出，公有制經濟、非公有制經濟應該相輔相成、相得益彰，而不是相互排斥、相互抵消。「我國基本經濟制度寫入了憲法、黨章，這是不會變的，也是不能變的。任何否定、懷疑、動搖我國基本經濟制度的言行都不符合黨和國家方針政策。所有民營企業和民營企業家完全可以吃下定心丸、安心謀發展」。

不過大陸政策的變化，使得民企發展一直被外界擔憂，大陸發改委已於2023年成立「民營經濟發展局」，目前也已有多個省市開始設立地方層級的「民營經濟發展局」或者「民營經濟發展服務局」。