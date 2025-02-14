中國國務院國資委正籌建新央企 名為國家數據集團
中國媒體報導，中國國務院國資委正在籌備組建一家新央企，名為「國家數據集團」，將整合能源、交通、金融、醫療、工業等關鍵領域的國家級數據資源，同時引入人工智慧等技術構建安全的數據交易機制。
界面新聞14日報導，從多個權威管道獲悉，中國國務院國資委正在籌備組建一家新央企，名為國家數據集團，將整合能源、交通、金融、醫療、工業等關鍵領域的國家級數據資源，並通過市場化、專業化營運探索商業化路徑，同時引入人工智慧、區塊鏈等技術構建安全的數據交易機制。
報導表示，近年來中國數據要素市場規模快速增長，但同時也面對數據產權界定不清、數據交易不規範等問題。國家數據集團的組建有望從根本解決這些問題，推動數據要素市場健康發展。
據公開資料，數據要素是指以電子形式存在、通過計算的方式參與生產經營活動，並發揮重要價值的數據資源。在數位經濟中，數據要素的角色可與傳統的生產要素，如勞動力、資本和土地相提並論。
界面新聞的報導又指出，接近籌備國家數據集團的人士表示，這一舉措標誌著中國在數據要素市場化改革中邁出關鍵一步，旨在整合全國數據資源，推動數據要素的高效配置與深度應用，被視為數據要素市場化改革進入深水區。
該人士又指，國家數據集團的組建並非簡單的資源堆砌，而是以市場化、專業化為導向，探索數據資源的商業化運營模式。
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