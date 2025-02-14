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日媒：在陸日企去年第四季對大陸景氣評價略為回升

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
調查顯示，大陸日企認為去年第四季大陸景氣略有回升，圖為先前到上海進博會參展的日本企業。（圖／聯合報系資料照片）
調查顯示，大陸日企認為去年第四季大陸景氣略有回升，圖為先前到上海進博會參展的日本企業。（圖／聯合報系資料照片）

大陸經濟景氣與營商環境一直是外資外企相當重視的議題，而最新調查顯示，在大陸的日本企業，去年第四季認為大陸景氣以及企業的景氣皆略有回升，背後受到大陸對家電以舊換新等政策影響。

綜合日本共同社、日經新聞報導，由在陸日企組成的中國日本商會12日公布了「景氣、事業環境問卷調查」結果。關於2024年第四季的公司景氣狀況，認為較第三季「惡化」或「略微惡化」的企業合計佔30%，與第三季調查結果的38%相比有所減少。「這表明中國政府去年9月起實施的經濟刺激措施取得成效，企業景氣狀況略有回升」。

與2024年秋季實施的上次調查相比，認為大陸經濟「惡化」的企業減少13個百分點，降至12%，「略微惡化」減少7個百分點，降至32%。而「持平」增至42%，增加16個百分點。同時，回答「改善」或「略微改善」的企業合計佔27%，高於第三季的21%。按行業來看，製造業的電氣、電子機械和化學行業改善明顯。非製造業的運輸業也大幅改善。

報導指，大陸經濟刺激措施中的家電等以舊換新政策出爐後，「訂單呈現增長趨勢」。此外，半數以上（58%）的會員企業回答將在2025年「增加」或「保持」投資，其中「增加」的企業表示產品需求將增加和訂單量將增加。

關於今年大陸經濟的景氣狀況，預測「惡化」、或「略微惡化」的企業合計佔44%。認為「改善」或「略微改善」的企業總計僅15%，其餘則認為將「持平」。此次調查於1月9日至24日實施，調查對象為約8000家企業，收到了1484家的回覆。

日本商會會長本間哲朗（松下控股副社長）在記者會上稱：「期待今後能繼續出台促進穩定增長的經濟政策」。對於美中再次爆發關稅戰，他表示「希望自由、公平的貿易環境能得到保障」。

另據大陸證券時報消息，近日中國貿促會對外發布的「2024年度中國營商環境研究報告」顯示，受訪企業對2024年度大陸營商環境評價為4.37分（滿分5分），近九成受訪企業對大陸營商環境評價為「非常滿意」或「比較滿意」，較2023年提高2.1個百分點。

根據中國日本商會的調查，對於大陸的營商環境，64%的日本企業表示「非常滿意」和「滿意」，與上一季相比上升5個百分點，與去年同期相比上升10個百分點；36%的受訪者表示「非常希望改善」和「希望改善」，與上一季相比下降5個百分點，與去年同期相比下降10個百分點。

報導還提到，近期大陸與日本關係回暖跡象明顯，兩國高層互動在多個領域和層級推進。「調查結果顯示，日本企業認為，中日關係的改善促進了兩國經濟合作，也使中國地方政府對日本企業更加積極」。

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