大陸與東協於浙江磋商 討論加強打擊人口販運與電詐

大陸與東協各國日前在浙江寧坡舉行高官磋商，雙方將加強在貿易、投資、人文交流等領域的合作，大陸官方則強調「雙方全面戰略夥伴關係發展勢頭強勁」，表示願推動構建更為緊密的「中國—東協命運共同體」。雙方也討論了加強打擊網路電詐、人口販運、非法藥品等議題。

據大陸外交部官網，2025年2月13日，第31次「中國—東協高官磋商」在浙江寧波舉行。大陸外交部副部長孫衛東和馬來西亞外交部秘書長、東協事務高官阿姆蘭共同主持，東協其他國家高官或代表和東協副秘書長出席會議，東帝汶以東協觀察員身份與會。

孫衛東強調，在大陸國家主席習近平和東協國家領導人戰略指引下，和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」建設取得積極進展，雙方全面戰略夥伴關係發展勢頭強勁。他並指，新形勢下，大陸願同東協一道，在自貿區3.0版建設、數位轉型、產供鏈、綠色發展、人文交流等領域打造更多亮點，推動高品質共建「一帶一路」、三大全球倡議，構建更為緊密的「中國—東協命運共同體」。

消息指，東協國家表示願同大陸深化各領域務實合作，夯實「硬聯通」，加強「軟聯通」，促進區域一體化，打擊網賭電詐等跨國犯罪，共同維護地區和平穩定與繁榮發展。此外，會議期間，孫衛東還分別會見「部分國家東協事務高官」，就共同關心的問題交換意見。

另據東協官網，此次會議，東協與中國大陸重申致力於加強全面戰略夥伴關係，大陸重申支持東協共同體建設努力和東協在區域事務中的核心角色，也重申高度重視同東協的關係，將其作為週邊外交的一部分。

據指出，東協與大陸持續加強在共同戰略夥伴關係框架下的合作，重點關注貿易和投資、綠色經濟、互聯互通、數位生態系統、藍色經濟、清潔能源、農業和糧食安全、文化、旅遊等關鍵領域。會議也討論了2025年大陸—東協合作成果和將於7月舉行的大陸—東協部長級會議的籌備工作。這些成果包括簽署雙方自貿區3.0升級版、通過新一期「中國—東協行動計畫2026－2030年」、成立「中國—東協旅遊部長會議」等。

東協特別指出，大陸方面也提出加強海上、人工智慧、交通運輸、藍色經濟、婦女兒童健康、環境等領域合作的建議。各方高級官員就共同關心的地區和國際事態發展交換了意見，強調加強合作在應對恐怖主義、人口販運、非法藥物濫用和網路犯罪等安全挑戰方面的重要性。