陸多地新春第一會 向民企示好

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，中國大陸各地陸續召開新春第一會，布局新一年工作重點。中新社旗下《中國新聞周刊》刊文稱，民企成為大陸今年多地新春第一會關注焦點，從會場座次變動的細節可看出地方政府從管理到服務思維的變化。

中新社報導，新春第一會指每年春節後的第一個工作日，各省（自治區、直轄市）按慣例會召開一次省委主要領導參加的會議。第一除了有時間上節後最早之指，也有在重要性上堪稱全年風向球之意。

梳理今年各地新春第一會主要議題，不難發現民企成多地關注焦點。

有的省份以民企命名新春第一會，比如福建；有的省份主要領導對民企表態，比如廣東；還有的在所轄的各個地級市，民企成為關注的焦點，比如浙江等。

除了過去被討論較多的與國企同等待遇、融資難、營商環境等問題，還有一些過去較少提及的話題，比如2024年多地試點的民企參與核電、鐵路等官方重大項目，以及當下性很強的、因DeepSeek爆火而引發的民企參與或主導重大科技突破等問題。

福建列舉了一組數據，以呈現民營企業對經濟的貢獻，簡稱77789，即創造了全省約70％的地區生產總值、70％的稅收、70％以上的科技創新成果、80％的城鎮勞動就業和94％的企業數量。該省主要負責人說，接下來，要聚焦打造一流營商環境，把破解市場難、投資難、創新難、辦事難等突出問題作為切入口。

而河南把新春第一會提前了，大年初五，該省主要負責人就與多位民營企業家代表進行餐敘，聽取意見建議。近兩年，從大陸中央政府部門到各個地方，與民企建立溝通機制已成常態。

廣東則提到了三家民營企業：以領先的數位技術賦能千行百業的華為，以不怕虎的勇氣銳氣撼動美國人工智慧巨頭、產生連鎖效應的DeepSeek，以及在今年春晚大放異彩、顯示出引領時代浪潮全新氣象的宇樹科技。此外，該省宣布已成立民營經濟發展局，一是要加大政策供給，優化民營企業發展環境，二是推動問題解決，及時解決企業發展難題。

在多地的新春第一會會場，有一個過去很少出現的畫面：會場的第一排坐的是當地的民企代表，而黨政主要領導則坐在第二排，形成政府托舉民企的場面。

民企座次的變化反映出各方對民企態度的變化，以及地方政府從管理到服務思維的變化。

廣東 福建 經濟發展

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