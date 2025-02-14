華為、小米高端車對決

蛇年首月，大陸車企之間的「對決」迅速趨近白熱化，華為及小米搶進高端汽車市場。華為的鴻蒙智行宣布「尊界技術發布會」將於20日舉辦，發布尊界S800新車，此外，小米汽車同樣把預售價人民幣81.49萬元（新台幣366萬元）的小米SU7 Ultra上市時間定在2月底，擁有含閃電黃在內的五款配色、小米車標（logo）為24K純金材質等。

財聯社報導，鴻蒙智行最新發布的「凌波微步」技術影片顯示，尊界S800配備全路況舒適性智慧控制系統，可透過融合感知預測、懸架智慧精準調節，實現超越邁巴赫S680等傳統超豪華車的全路況舒適體驗。

在此之前，鴻蒙智行已相繼發布尊界S800融合感知充電機器人、智慧光幕玻璃以及5D蟹行模式等技術。

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東在社交平台上表示，智慧駕駛，湊合能用與好用並安全，是完全不同的境界，並透露「本月將為大家揭曉尊界的核心黑科技，一起看見智慧出行的未來」。

市場還傳出，華為計畫在20日尊界技術發布會上，將發布ADS 4.0版本的輔助駕駛軟體。

小米集團董事長雷軍，12日晚間的直播中「劇透」小米汽車部分產品亮點，小米SU7 Ultra共有含閃電黃在內的五款配色、車標為24K純金材質、全車碳纖維元件超過17處、內飾採用5平方公尺Alcantara（阿爾坎塔拉，一種比真皮還要昂貴的人造麂皮）超細纖維材料等。

雷軍表示，小米SU7 Ultra正在各地挑戰專業賽道，目前成都、株洲賽道順利拿下「最速四門量產車」頭銜，未來小米還將持續挑戰更多專業賽道。同時將專門為小米SU7 Ultra車主開設Ultra Club，為所有車主籌備賽道培訓、紐北參觀體驗等多種活動。

乘聯分會秘書長崔東樹分析，各級別電動車銷量分化，消費升級的高端化態勢明顯。尤其B級車（排氣量在1600cc到2400cc）和C級車（排氣量在2400cc到3000cc）的新能源滲透率大幅提升。