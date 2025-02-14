人行：讓物價合理回升 要運用多種貨幣政策工具抗通縮

中國人民銀行表示，要綜合運用多種貨幣政策工具，根據大陸國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，要把「促進物價合理回升」作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

大陸統計局數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，高於市場預測，自去年8月以來首次加速增長；1月生產者物價指數（PPI）年減2.3%，降幅與前一個月持平，已連續28個月下跌。分析認為1月CPI上漲可能曇花一現，2月預計大幅下滑，通縮壓力仍存。應對通縮挑戰也是去年以來人行在面對外界提問的熱門議題。

人行昨（13）日發布2024年第4季中國貨幣政策執行報告。報告總結2024年貨幣政策執行成果，稱有力支持經濟回升向好，且金融總量合理增長。

報告也定義了當前面臨的問題，包括外部環境變化帶來的不利影響加深，大陸國內需求不足、風險隱患仍然較多等困難挑戰。

對於下一階段的工作，人行表示要實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

報告提出幾個重點，包括密切關注海外主要央行貨幣政策變化，持續加強銀行體系流動性供求和金融市場變化分析監測，靈活有效開展公開市場操作，綜合運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。

在房地產問題，報告稱要加大存量商品房和存量土地盤活力度，推動房地產市場止跌回穩，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式；在促消費，則加大消費品以舊換新支持，做好重點消費領域金融服務。