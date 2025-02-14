蔡崇信證實阿里、蘋果合作

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

蘋果傳出與大陸科技巨頭阿里巴巴合作，為其在大陸的iPhone用戶開發新的AI功能。阿里巴巴董事局主席蔡崇信昨（13）日首度證實這項傳聞，並稱非常榮幸能夠與蘋果做生意。

第一財經報導，蔡崇信昨天參加在阿拉伯聯合大公國舉辦的World Governments Summit 2025峰會上表示，蘋果在大陸需要本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。

蔡崇信透露，蘋果一直非常挑剔，他們與中國大陸的多家公司進行交談，「最終，他們選擇與我們做生意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意」。

據《The Information》此前報導，蘋果與阿里合作的目的是要增強iPhone在大陸市場的競爭力，並進一步融入本地生態系統。蘋果計劃利用阿里巴巴在AI和大數據領域的技術優勢，提供個性化、本地化的服務。雙方合作意向達成後，迅速展開聯合開發工作，並已將相關AI功能提交大陸監管部門審批。

陸媒報導，受到這項消息提振，阿里巴巴股價一度大漲9%，創下自2022年以來的最大單日漲幅，但收盤上漲2.55%，收在116.7港幣，來到近三年高點，阿里巴巴這波行情漲幅已經超過了50%。專家認為蘋果最終選擇阿里巴巴，核心原因是看中其模型和應用部署能力，通過這次合作，阿里巴巴也將在智慧型手機市場占據一定地位。

競爭力 阿里巴巴股

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