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AI價格戰…百度喊全面免費 加劇人工智慧產業競爭

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
百度宣布旗下AI大模型「文心一言」4月起全面免費。 新華社
百度宣布旗下AI大模型「文心一言」4月起全面免費。 新華社

在DeepSeek衝擊下，不只美國Open AI宣布將免費開放「GPT-5」無限聊天存取權限，百度也開出大陸第一槍，宣布旗下AI大模型「文心一言」4月起全面免費。

文心一言被陸媒譽為大陸版ChatGPT。分析認為，儘管文心一言免費化，被視為為挽回使用者所做出的決定，但象徵著AI產業進入新發展階段，這也或將加劇AI競逐再度走向「價格戰」。

百度文心一言免費
百度文心一言免費

百度昨（13）日宣布，文心一言將於4月1日0時起全面免費，所有PC端和APP端用戶均可體驗文心系列最新模型。同時，文心一言新上線的深度搜尋功能也將於4月1日起免費開放使用。百度介紹，深度搜尋功能具備更強大的思考規劃和使用外部工具能力，可為用戶提供專家級內容回覆，並處理多場景任務，實現多模態輸入與輸出。

百度文心一言自2023年3月發布以來就備受外界關注。同年8月，北京清大發布「大語言模型綜合績效評估報告」，顯示百度文心一言在當時的三大語言模型20項指標中綜合評分大陸第一，超越ChatGPT。其中，中文語義理解排名第一，部分中文能力超越GPT-4。目前，文心一言免費開放的版本是「文心大模型3.5」，「文心大模型4.0」、「文心大模型4.0工具版」、「文心大模型4.0 Turbo」均為付費使用。

據悉，文心一言不僅具備AI對話能力，還能生成圖片、語音、方言語音以及影片等功能。現階段文心一言已接入「DeepSeek-R1」模型，優化拍照解題功能。截至2024年11月，文心一言用戶規模為4.3億，文心大模型日均調用量超過15億次，較上年增超30倍。

有外界分析，文心一言免費的主因是基於市場競爭驅動、增加用戶基礎、收集用戶回應以訓練演算法模型、行銷策略等綜合因素共同作用的結果，要透過免費吸引用戶、提升品牌知名度、收集數據優化演算法，最終實現商業變現等目標。

北京清大 文心一言 百度

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