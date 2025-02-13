陸半導體價格戰結束？中芯：不主動降價

大陸晶圓代工龍頭中芯國際調整價格戰策略，中芯聯席CEO趙海軍12日在業績說明會上明確表示中芯國際不主動降價。他說，在地化生產帶來了更多的市場需求，但同質化競爭使得結構性過剩的產能即使在市場回暖的情況下，依然面臨激烈競爭，公司保持一貫的定價策略，隨行就市，不主動降價，但在必要時也會和戰略客戶一起直面價格競爭，以保持住公司在各個領域的市占和競爭優勢。

從2023年開始，受下游影響，大陸國內外晶圓代工行業掀起了降價搶單的熱潮，中芯國際、華虹半導體、晶合集成、英特爾、AMD等廠商都捲入降價潮。

美國智庫機構榮鼎諮詢（Rhodium Group）發佈報告介紹，2023年末，成熟製程晶片領域降價競爭已經白熱化。

中芯國際、華虹等中國大陸晶圓廠通過對客戶承諾更低價格，從美國格芯、韓國三星等手中贏得客戶，而外國晶圓廠不得不降價10%-30%以回應市場競爭。大陸國產廠商彼此之間也互相對標競價，來爭奪客戶訂單。

在2024年上半年，趙海軍就曾表示晶片行業價格戰已經十分激烈。他稱，中芯國際的12吋晶圓產線自當年2月以來一直滿載，但同行採用了激進的低價競爭策略，市場上如有其他競爭者開出更低價格，幾千萬元的訂單就不見了。

有業者表示，晶圓廠商應對低谷的策略普遍是讓出利潤，獲得更高的產能利用率。2023年，中芯國際逆勢擴產，將全年資本開支上調到75億美元左右，主要用於產能擴充和新廠基建。晶圓代工是典型的重資產行業，在新增產能爬坡階段，不少廠商都因要承擔逆週期擴產壓力，新增產能無法被及時消化，產能利用率大幅下滑從而導致利潤縮水。

如今，低谷期的焦慮正在消散，隨著下游的需求復甦以及產業鏈向內地遷移，業界預期，大陸晶圓代工成熟製程的價格戰可能已經成為過去式。