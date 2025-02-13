快訊

川普14日凌晨2點召開記者會 將宣布對等關稅措施

疏失釀禍？台中新光三越氣爆究責 警漏夜詢問12人送地檢

財神爺還沒降臨！ 威力彩頭獎「31連摃」獎金飆14億

陸晶圓代工二哥華虹Q4財報意外虧損 去年淨利降近八成

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸第二大晶圓代工大廠華虹半導體13日公布去年第4季財報，圖為華虹廠房。圖／華虹半導體官網
大陸第二大晶圓代工大廠華虹半導體13日公布去年第4季財報，圖為華虹廠房。圖／華虹半導體官網

大陸第二大晶圓代工大廠華虹半導體13日公布去年第4季財報，營收5.39億美元，年增18.4%，季增2.4%。毛利率11.4%，年增7.4個百分點，季降0.8個百分點。第4季意外虧損2,520萬美元，相較去年由盈轉虧，每股虧損0.015美元。

澎湃新聞報導，華虹半導體2024年全年營收20.04億美元，年減12.33%；全年淨利潤5,814萬美元，年減79.25%。

華虹半導體預估2025年第1季度銷售收入約在5.3億美元至5.5億美元之間，2024年第1季度銷售收入為4.6億美元，增幅在15%-19.5%。預計毛利率約在9%至11%之間，2024年第1季度毛利率為6.4%。

華虹未能持續去年第3季的業績修復勢頭，儘管第4季營收出現增長，但淨利潤卻出現虧損。華虹表示，收入增加主要得益於付運晶圓數量上升，部分被平均銷售價格下降所抵消，季增2.4%，主要得益於平均銷售價格及付運晶圓數量上升。股東應占虧損主要由於本季度為外幣匯兌損失，而上年同期及上季度均為外幣匯兌收益。

華虹總裁兼執行董事白鵬表示，公司第4季的營收和毛利均符合指引。2024年全年實現銷售收入20.04億美元，全年毛利率為10.2%，淨利潤為5814萬美元。

白鵬指出，對華虹半導體而言，2024年是挑戰與機遇並存的一年。市場需求複雜多變，消費領域復蘇、部分新興應用市場快速成長，帶動公司圖像感測器、電源管理等平臺表現良好，但中高端功率器件的需求仍待改善。面對激烈的市場競爭，公司仍保持了營收與產能的穩定，整體業績呈現逐季提升趨勢。全年平均產能利用率接近100%，在全球晶圓代工企業中處於領先水平。

白鵬表示，2024年公司位於無錫的第二條12吋產線順利建成投產，標誌著公司在戰略發展路上又邁上了一個新臺階。2025年，華虹半導體將圍繞新工藝平臺和各工藝平臺的迭代加強研發投入，擴大新產線的產能，圍繞關鍵新興產業不斷變化的需求，繼續與國內外重點客戶建立戰略合作，進一步夯實公司在特色工藝晶圓代工領域的領先地位。

半導體 營收

延伸閱讀

美對中嚴控半導體 日月光投控：可在台擴產因應

傳美國川普要求台積電與英特爾合資晶圓製造 經濟部回應了

六大晶圓代工樂觀 最新財報一次看！集邦點名「這台廠」將一支獨秀

川普擬對台晶片課稅 美業者：最大受害者會是美國

相關新聞

陸房市危機燒到華爾街？ 美貝萊德基金傳以上海辦公樓償債

美國基金公司貝萊德BlackRock旗下一支基金決定不償還位於上海的辦公樓項目貸款後，並將相關資產交予渣打銀行。消息指出...

陸AI領域搶人才！多數年薪破200萬 「這年紀」最吃香

獵聘大數據研究院日前推出《2025AI技術人才供需洞察報告》顯示，25歲至30歲年齡段人才正成為當前大陸AI產業的中堅力...

大陸影史上首部 「哪吒2」票房破人民幣百億元

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒二）上映後創造多項紀錄，央視晚間披露，電影總票房已突破人民幣一百億元（約合新台幣四百...

陸半導體價格戰結束？中芯：不主動降價

大陸晶圓代工龍頭中芯國際調整價格戰策略，中芯聯席CEO趙海軍12日在業績說明會上明確表示中芯國際不主動降價。他說，在地化...

陸晶圓代工二哥華虹Q4財報意外虧損 去年淨利降近八成

大陸第二大晶圓代工大廠華虹半導體13日公布去年第4季財報，營收5.39億美元，年增18.4%，季增2.4%。毛利率11....

加速東南亞布局！ 阿里雲啟用泰國第二座數據中心

阿里雲近來持續加速海外布局。阿里雲13日宣布，其在泰國的第二座數據中心近日正式啟用，而此次新增的數據中心將為泰國本地企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。