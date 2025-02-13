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加速東南亞布局！ 阿里雲啟用泰國第二座數據中心

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
阿里雲13日宣布，其在泰國的第二座數據中心近日正式啟用，而此次新增的數據中心將為泰國本地企業、大陸出海公司及當地開發者提供更強大的雲端運算資源，以滿足泰國當地不斷增長的網路、金融科技等新興業態的需求。圖／取自微博
阿里雲13日宣布，其在泰國的第二座數據中心近日正式啟用，而此次新增的數據中心將為泰國本地企業、大陸出海公司及當地開發者提供更強大的雲端運算資源，以滿足泰國當地不斷增長的網路、金融科技等新興業態的需求。圖／取自微博

阿里雲近來持續加速海外布局。阿里雲13日宣布，其在泰國的第二座數據中心近日正式啟用，而此次新增的數據中心將為泰國本地企業、大陸出海公司及當地開發者提供更強大的雲端運算資源，以滿足泰國當地不斷增長的網路、金融科技等新興業態的需求。

陸媒「錢江晚報」指出，近年來，阿里雲在大陸以外的市場成長迅速，市場規模在五年增長20倍以上。隨著市場規模擴大，阿里雲去年五月宣布擴大海外雲端基礎建設，將在全球五個國家投資新建資料中心，分別位於泰國、南韓、菲律賓、馬來西亞和墨西哥。

「泰國雲端運算市場處於快速擴張的階段，本地企業數位化需求及AI需求非常旺盛，」阿里雲國際副總裁、南太平洋及日本大區總經理袁浩鈞表示，「我們將持續加大在泰國市場的技術投入、本地服務能力建設，幫助當地客戶抓住AI時代的機遇。」

據了解，阿里雲於2019年進入泰國市場，在當地組成本地服務團隊。如今，阿里雲在泰國服務零售、物流、數位娛樂、金融、政府等產業，為其提供運算、儲存、網路、資料庫和AI產品。

「北京日報」提到，泰國知名數位廣告企業Yell Group採用阿里雲的雲端運算和AI技術，全面升級旗下分鏡腳本AI平台AI-Deate。而泰國當地知名電視及串流媒體服務商White Channel則透過阿里雲視訊點播解決方案實現高清流暢播放。

目前，阿里雲在全球28個地域營運86個可用區，服務大陸以外市場超數百萬客戶。其中，包括：國際奧委會、奧林匹克廣播服務公司、LVMH集團、拜耳中國、洲際酒店集團、馬來西亞電商PrestoMall、馬來西亞電器零售商Senheng、印尼金融集團Astra Financial等企業。

泰國 網路 阿里 馬來西亞

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