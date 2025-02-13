大陸影史上首部 「哪吒2」票房破人民幣百億元

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒二）上映後創造多項紀錄，央視晚間披露，電影總票房已突破人民幣一百億元（約合新台幣四百五十億元），為大陸首部，接下來，哪吒二還將在香港、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、日本、韓國等海外市場上映，而台灣因限額規定，今年恐怕無緣。

據大陸官媒央視今晚七時許發布，燈塔專業版數據顯示，哪吒二總票房（含點映及預售）已突破人民幣一百億元，為大陸影史上，首部票房破百億的電影，排名全球動畫電影票房榜前三，全球影史票房榜第十七。

哪吒二由大陸民營傳媒娛樂集團「光線傳媒」作為主要投資方和發行方，動畫中角色數量是第一部的三倍，取材自大陸「哪吒鬧海」傳說，片中特效鏡頭近兩千個，主創團隊達四千多人。

自初一上映以來，哪吒二映後票房高歌猛進，也帶動光線傳媒股價飆升，春節後七個交易日上漲超過百分之一百九十，總市值翻倍成長至突破人民幣八百億元。

據人民網，繼日前於洛杉磯進行北美首映後，哪吒二自十三日起，已在全球多國和地區陸續上映，包括香港、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、南非、埃及、新加坡、日本、韓國等。

至於台灣，根據兩岸條例，每年限十部大陸電影在台上映，經審查後抽籤。去年十一月，文化部已公告今年的大陸電影配額，因此哪吒二恐無緣在今年在電影院和台灣觀眾相見。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮十二日主持記者會時曾說，台灣民眾對哪吒二等影片的熱議，正體現了兩岸同胞對中華文化共同的歷史記憶和情感共鳴。期盼相關電影能早日在台灣上映，讓更多台灣民眾直接感受中華文化的魅力，並見證大陸電影文化產業的發展實力與活力。