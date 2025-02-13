陸房市危機燒到華爾街？ 美貝萊德基金傳以上海辦公樓償債

美國基金公司貝萊德BlackRock旗下一支基金決定不償還位於上海的辦公樓項目貸款後，並將相關資產交予渣打銀行。消息指出，有關銀行團貸款由渣打帶頭，並於去年9月底到期。貝萊德與渣打未有官方回應。顯示大陸地產危機未解，且可能波及到華爾街金融巨頭，但該消息目前未獲官方證實。

彭博報導，貝萊德沒有回應置評請求，渣打發言人不予置評。

報導引述消息人士指出，該基金為其2018年購買的上海北岸長風兩幢寫字樓貸款約人民幣7.8億元。貝萊德曾以購入價七折出售，但未能售出。貸款在2023年到期時已獲展期一年，貸款人拒絕第二次展期。

據亞洲房地產信息網站明天地先前，貝萊德2018年以人民幣12億元價格，從保德信房地產集團手中收購了北岸長風E棟和G棟辦公樓，總建築面積達27,805平方公尺。

房產諮詢公司戴德梁行今年初發布數據指出，去年第4季，上海甲級辦公樓成交年增55%，但全市平均空置率小幅上揚至22.4%，市場持續供大於求，業主進一步下調租金預期，全市平均租金降至每天每平方公尺人民幣7.3元，較上期下降1.1%。

該機構也指出，去年第3、4季，外資成交比重連續上揚，但全年仍以內資成交為主。並預計2025年上海甲級辦公樓供應壓力持續，出租率和租金如何企穩回升是市場面臨的巨大挑戰，仍需較長周期。