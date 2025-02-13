中國日本商會：在中日企對中國經濟景氣預測改善

中國日本商會昨天公布調查結果指出，在中國的日本企業對2025年中國經濟景氣預測首度出現小幅改善趨勢。其中，「惡化」減少13個百分點，降至12%；「略微惡化」減少7個百分點，降至32%。而「持平」增至42%，增加16個百分點。

據中國日本商會發布，最新問卷調查結果顯示，2024年10至12月期間，會員企業的景氣和中國的景氣認知與2024年7至9月調查結果相比，略微改善。

中國日本商會會長本間哲朗（松下控股副社長）在記者會指出，半數以上（58%）的會員企業回答將在2025年「增加」或「保持」投資，其中「增加」的企業表示「產品需求將增加」和「訂單量將增加」。

他說，在中日企對2025年中國的景氣預測首次出現了改善趨勢，15%的受訪企業表示將「改善」或「略微改善」，比去年增加4個百分點；44%的受訪企業表示將「惡化」或「略微惡化」，比去年減少20個百分點。

日經中文網報導，目前，美國和中國將互相對進口產品徵收額外關稅，貿易摩擦的激化令人擔憂。本間哲朗昨天表示，企業一直在探索構建不從中國直接出口的供應鏈，強調「我們希望確保自由公正的貿易環境，這一立場沒有變化」。

本間哲朗指出，中國政府的經濟措施正在實行，以舊換新補貼等措施的效果正在顯現。中國日本商會希望，今後追加經濟措施能夠穩步實行，期待會員企業也能感受到這些措施的效果，並期待繼續實行經濟措施，以確保中國經濟在中長期內的穩定增長。

不過調查結果顯示，在「和國內企業相比，沒有被同等對待」方面，「政府財政支援/補貼」的比例也在上升，達到51%。此外，在「企業經營面臨的課題」方面，「銷售價格下降的影響」占60%，呈上升趨勢；「人工成本上升」也高達60%。

本間哲朗表示，將繼續呼籲中國政府改善包括日企在內的國內外企業之間的歧視消除和過度競爭問題。

日本中國商會表示，本次景氣調查是以在中國約8000家日企為對象，實施調查時間為2025年1月9日至1月24日，獲得1484份有效回覆，具體為製造業944份、非製造業533份、公社團體7份。