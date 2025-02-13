內需回暖？陸多地衝刺開門紅 挖掘機行業Q1銷售料好轉

中國大陸工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業最新統計顯示，今年1月銷售各類挖掘機12,512台，年增1.1%。其中大陸國內銷量5,405台，年減0.3%；出口量7,107台，年減2.19%。業內人士稱，今年在基建地產需求企穩、設備更新需求持續釋放等因素驅動下，第1季行業整體銷售情況預計會好於上年同期。

挖掘機被視為營建市場的晴雨表，當設備賣得多，代表基建項目有望提升。但過去一段時間以來，受到大陸經濟低迷影響，大陸挖掘機銷量主要都以出口為主。

財聯社報導，目前內需改善比較明顯，大陸國內挖掘機、裝載機等土方機械的市場需求已進入上升趨勢，疊加政策端推動下的設備更新需求逐漸釋放，預計今年Q1國內銷售改善情況要比海外市場更好。

但也有業者表示，銷量不等同於銷售額，挖機涵蓋不同型號的產品。以前是大挖賣得更好一些，現在則是中小挖銷量更好。每年第1季都是銷售旺季，1月銷量好於預期主要是部分項目為節後開工提前備貨。

在重大項目帶動下，大陸部分工程機械行也加緊趕工，比如2025開年，三一泵路事業部斬獲11.2億銷售額，海外市場年增50%；中聯重科開年合計發車超1萬台，總金額約人民幣57億元。

對於大陸國內增量市場而言，主要還是仰賴地方政府基建項目。截至目前，大陸全國已有16個省市自治區發佈2025年重點工程項目相關投資計劃，總項目數超1.3萬個，總投資額合計超人民幣38兆元。

第一財經報導，多地為發揮穩投資對穩增長關鍵作用，全力推動第1季開門紅，一大批重大項目密集開工、加快推進。東方金誠首席宏觀分析師王青分析，2025年固定資產投資增速將穩中有升，預計會達到4.0%左右，較2024年小幅加快0.6個百分點，投資對經濟增長的拉動力也會有所增強。