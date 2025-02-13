快訊

影／找到了！高雄分屍魔失蹤弟因通緝逃亡 今在前鎮區遭逮

新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

北市議員陳怡君涉詐助理費 法院裁定100萬交保、附3限制

陸央行：保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行13日發布《2024年第四季度中國貨幣政策執行報告》指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，大陸國內需求不足、風險隱患仍然較多等困難挑戰也還存在。中新社
中國人民銀行13日發布《2024年第四季度中國貨幣政策執行報告》指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，大陸國內需求不足、風險隱患仍然較多等困難挑戰也還存在。中新社

中國人民銀行13日發布《2024年第四季度中國貨幣政策執行報告》指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，大陸國內需求不足、風險隱患仍然較多等困難挑戰也還存在，中國人民銀行堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

報告首先指出，中國人民銀行在2024年實施的貨幣政策包括保持貨幣信貸合理增長、推動社會綜合融資成本穩中有降、引導信貸結構調整優化、保持匯率基本穩定及加強風險防範化解，整體來看，2024年貨幣政策堅持支持性的立場，有力支持經濟回升向好。

下階段，中國人民銀行將堅持穩中求進工作總基調。首先是實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配；把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，暢通貨幣政策傳導機制，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。

此外，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行，提升銀行自主理性定價能力，推動企業融資和居民信貸成本下降；發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，堅持聚焦重點、合理適度、有進有退，並進一步支持科技創新和促進消費。

最後，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。守住不發生系統性金融風險的底線。

中國人民銀行 貨幣 金融風險

延伸閱讀

兆豐投信市場觀點：降息循環周期 債券ETF投資價值浮現

美國科技圍堵、自身產能過剩 陸晶片設備採購量可能降低

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

影／台中市少年隊宣傳搞創意 首創清潔車當文宣工具配這歌

相關新聞

蔡崇信證實阿里巴巴將合作蘋果 專家分析揭核心原因

外媒《The Information》日前報導，蘋果正在與大陸科技巨頭阿里巴巴合作，為其在大陸的iPhone用戶開發新的...

陸AI領域搶人才！多數年薪破200萬 「這年紀」最吃香

獵聘大數據研究院日前推出《2025AI技術人才供需洞察報告》顯示，25歲至30歲年齡段人才正成為當前大陸AI產業的中堅力...

美國科技圍堵、自身產能過剩 陸晶片設備採購量可能降低

面對美國的科技圍堵，加上自身產能過剩的問題，市場分析認為中國晶片製造設備的採購量在經過連續的成長後，今年將會下降。整體支...

美加徵鋼鋁稅 陸商務部：典型的保護主義行為

美國總統川普10日簽署行政命令及正式文告，對輸美鋼鐵和鋁徵收25％關稅，大陸商務部發言人13日在例行記者會上回應，美方做...

蘋果將合作阿里巴巴 蔡崇信證實：他們非常精挑細選

阿里巴巴董事會主席蔡崇信表示，蘋果公司的iPhone手機在中國大陸將使用阿里巴巴的人工智慧（AI）技術。

傳阿里巴巴將與蘋果合作 蔡崇信證實了

陸媒報導，中國大型電商阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信確認了公司與美國手機商蘋果公司合作的消息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。