陸央行：保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定

中國人民銀行13日發布《2024年第四季度中國貨幣政策執行報告》指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，大陸國內需求不足、風險隱患仍然較多等困難挑戰也還存在，中國人民銀行堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

報告首先指出，中國人民銀行在2024年實施的貨幣政策包括保持貨幣信貸合理增長、推動社會綜合融資成本穩中有降、引導信貸結構調整優化、保持匯率基本穩定及加強風險防範化解，整體來看，2024年貨幣政策堅持支持性的立場，有力支持經濟回升向好。

下階段，中國人民銀行將堅持穩中求進工作總基調。首先是實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配；把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，暢通貨幣政策傳導機制，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。

此外，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行，提升銀行自主理性定價能力，推動企業融資和居民信貸成本下降；發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，堅持聚焦重點、合理適度、有進有退，並進一步支持科技創新和促進消費。

最後，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。守住不發生系統性金融風險的底線。