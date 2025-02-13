陸AI領域搶人才！多數年薪破200萬 「這年紀」最吃香
獵聘大數據研究院日前推出《2025AI技術人才供需洞察報告》顯示，25歲至30歲年齡段人才正成為當前大陸AI產業的中堅力量，其中，年薪人民幣50萬元（合約新台幣225萬元）以上的職位在AI產業中的佔比最高。
澎湃新聞報導，該報告的數據顯示，人民幣50萬元以上的職位佔比為30.97%，這類高薪工作中，機器學習、深度學習招聘年薪人民幣50萬元以上的職位佔比最多，分別為38.71%、38.34%，算法工程師年薪人民幣50萬元以上崗位佔比為31.72%。
從近一年AI技術人才的需求性來看，算法工程師人才需求近七成，佔比67.17%，連續兩年穩居公司最想要的人才；而深度學習與機器學習相較上年各上升一個名次，顯示目前招募對深度學習與機器學習求職者的需求上升。
同道獵聘集團董事會主席兼首席執行官戴科彬表示，算法工程師等AI技術人才在大陸的求職市場中高度供不應求，這種狀況不僅體現在招募數量上，還體現在對人才品質的高要求上，「算法工程師在人才市場上很緊俏（供不應求），其流動率也相對較高。」
《報告》顯示，從近一年的AI技術活躍人才來看，30歲以下的人才佔比為59.90%，其中25至30歲年齡段的人才佔比高達38.33%。有AI技術行業的獵頭表示，本質原因和AI技術迭代速度有關，年輕工作者通常更願意接受新鮮知識和挑戰，而且適應能力較強，思維也較為活躍。
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